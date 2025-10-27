Thót tim khoảnh khắc thằn lằn khổng lồ đang há to hàm, cắn vào mai rùa và tìm cách ăn thịt con mồi

Một con thằn lằn được phát hiện đang mở rộng hàm và nhai một con rùa tại Tampines Eco Green, Singapore. Hình ảnh ghi lại cho thấy thằn lằn đang kéo con rùa trên mặt đất, thậm chí có lúc còn cào cấu nó. Con rùa dường như đã thu mình vào trong mai, mặc dù không chắc chắn liệu nó có còn sống vào thời điểm đó hay không.
Video 2 giờ 2 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

