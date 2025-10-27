Trong các ngày 27, 28, 29, 30, 31 tháng 11, 3 con giáp tài vận hanh thông, thành công kéo đến, sự nghiệp đi lên, tình tiền đều vượng phát

Trong các ngày 27, 28, 29, 30, 31 tháng 11, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn rất thuận lợi, thích hợp để gặp gỡ đối tác bàn chuyện hợp tác, làm ăn. Tuy nhiên làm việc gì cũng nên có kế hoạch rõ ràng và nên hỏi ý kiến người có kinh nghiệm, tránh để bản thân đi quá xa so với mục tiêu đã đề ra.

Trong phương diện tình cảm, tuổi Thìn hãy gác quá khứ sang một bên và sống trọn vẹn cho những giây phút của hiện tại. Thay vào đó, hãy dành thời gian để quan tâm, chăm sóc những người thân yêu. Có thể hiện tại còn nhiều khó khăn và bế tắc nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn và cơ hội tốt đẹp rồi cũng sẽ tới.

Những người đang nắm giữ chức quyền cũng rất có lợi trong ngày hôm nay. Nếu muốn nhận được sự yêu mến, nể trọng của mọi người thì con giáp này nên tỏ ra khiêm nhường hơn, đừng để bản thân bị lạc hướng bởi những kẻ hay nịnh bợ vì nó sẽ khiến cho bản mệnh bị lợi dụng, thậm chí không biết mình là ai cả.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong các ngày 27, 28, 29, 30, 31 tháng 11, Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực bạn chưa hề tiếp xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng, đừng biến mình thành người thích thể hiện, "múa rìu qua mắt thợ".

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Hãy chủ động giữ mối quan hệ với người ấy nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Trong các ngày 27, 28, 29, 30, 31 tháng 11, Tam Hợp ghé thăm người tuổi Sửu cũng là lúc tình yêu đến gõ cửa nhà, nhưng liệu bạn đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay chưa? Trước khi dấn thân để trải nghiệm và khám phá những cảm xúc mới mẻ, lãng mạn, hãy đặt ra câu hỏi đó cho mình và tự trả lời nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn mang tới sự nhạy cảm cần thiết để con giáp tuổi Sửu có thể thực hiện kế hoạch của mình với các tính toán chính xác. Hôm nay rất thuận lợi cho những ai làm việc liên quan tới việc mang tính nghệ thuật hoặc là luật sư.



Ngũ hành tương sinh ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nên tránh các hoạt động đòi hỏi quá cao về thể lực trong thời gian này. Nếu ai đó yêu cầu làm việc gì quá sức bạn cũng nên khéo léo từ chối.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!