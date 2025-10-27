Nhóm cần thủ đã lập kỷ lục thế giới khi bắt được con cá trê khổng lồ dài gần 3 mét

Nhóm từ Học viện câu cá Ba Lan đã bắt được cá trê khổng lồ vào ngày 19/10, tại một hồ chứa nước gần thị trấn Rybnik ở tỉnh Silesia. Con cá khổng lồ này dài tới 2,92 mét, không chỉ là một kỷ lục của Ba Lan mà còn là con cá trê lớn nhất từng bị bắt bằng cần câu trên toàn thế giới.
Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

