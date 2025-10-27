Xe tải mất kiểm soát lật nghiêng trên con đường ngập nước, đè bẹp ô tô con khiến 2 người tử vong

Tài xế xe, 42 tuổi, và hành khách, 39 tuổi, đã tử vong thương tâm trong vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường DN2/E85 giữa hai xã Cristești và Drăgușeni thuộc hạt Iași, đông bắc Romania, vào chiều ngày 24/10, theo tờ báo Monitorul de Suceava.

