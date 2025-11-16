Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn

Tâm linh - Tử vi 16/11/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn vào đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, Chính Quan trợ vận giúp Tý may mắn và suôn sẻ trong công việc, đặc biệt là những bạn làm nghệ thuật, công chức, xin việc, thi cử cực kỳ đỏ. Bên cạnh đó các bạn trẻ tuổi Tý còn được quý nhân trợ duyên và được sếp yêu mến nên tâm trạng rất phấn khởi và nhiệt tình trong công việc.

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên bạn không nên cho người khác vay tiền quá dễ dàng, hãy tìm hiểu xem họ vay tiền với mục đích gì rồi hãy đưa ra quyết định. Một số người được lộc từ công việc chính của mình, luôn nhận được lộc bất ngờ và hay có những khoản tiền từ người khác đem đến.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, Tam Hội sẽ giúp cho sự nghiệp của người tuổi Sửu có bước chuyển biến ngoạn mục. Bản mệnh dễ dàng ghi nhận thành tích cao gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên. Với năng lực này, Sửu sẽ có cơ hội được trao cho những nhiệm vụ quan trọng, mở ra con đường thăng quan tiến chức rộng mở hơn bao giờ hết.  

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể Thực Thần xuất hiện còn mang tin vui bất ngờ về tiền bạc đến với Sửu. Người làm kinh doanh nắm trong tay cơ hội đổi đời, làm đâu trúng đó. Các khoản lợi nhuận thu về khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Người làm tự do cũng kiếm được một khoản kha khá từ các khoản thu nhập phụ, túi tiền lại càng thêm rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, cục diện Thân Tuất tương hội mang đến một ngày khá may mắn với tuổi Thân. Công việc của con giáp này cũng có khởi sắc, được cấp trên tin tưởng trao cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, vận trình tình cảm của tuổi Thân cũng thêm phần suôn sẻ, người còn độc thân cũng tăng cơ hội gặp được nửa kia hơn. Các cặp đôi nếu thấy tình cảm chín muồi có thể suy nghĩ đến việc dẫn nhau về ra mắt họ hàng và bạn bè của đối phương. Khi đó, mối quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới rất ngọt ngào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

