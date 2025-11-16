NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Đời sống 16/11/2025 11:04

TP.HCM chi gần 2.000 tỉ đồng để miễn phí bảo hiểm y tế cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 530.000 người trên 65 tuổi. Chính sách này giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14/11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Theo nghị quyết, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế - Ảnh 1
TPHCM chi gần 2.000 tỉ đồng để miễn phí bảo hiểm y tế cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 530.000 người trên 65 tuổi

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14.11.2025. Đối với những người thuộc diện được hỗ trợ nhưng thẻ BHYT hiện còn hạn, mức hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày ngay sau khi thẻ hết hạn.

Cách làm này giúp tránh việc phải hoàn trả thẻ hoặc làm thủ tục đổi thẻ giữa chừng, bởi thẻ BHYT của người cao tuổi thường có thời hạn 1 năm, còn thẻ BHYT học sinh có giá trị từ ngày 1.1 đến 31.12 hàng năm.

Theo tính toán, ngân sách TPHCM sẽ chi hơn 1.953 tỉ đồng để thực hiện chính sách trong một năm.

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế - Ảnh 2
Bên cạnh mức hỗ trợ tối thiểu 50% từ ngân sách Trung ương, học sinh tại TPHCM sẽ được hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế

Theo thông tin từ báo Dân trí, UBND TPHCM đánh giá, việc hỗ trợ toàn phần BHYT cho người cao tuổi và học sinh thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chính sách này đồng thời góp phần nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHYT. Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2026 tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân.

Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 là 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo UBND TPHCM, chính sách không chỉ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho các gia đình mà còn đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang triển khai các nhiệm vụ sau sáp nhập.

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Tối 15/11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   miễn phí bảo hiểm y tế miễn phí bảo hiểm y tế ở TP.HCM tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trời sinh số phú quý, 3 con giáp may mắn hơn người, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn trong 33 ngày tới

Trời sinh số phú quý, 3 con giáp may mắn hơn người, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày (16/11-17/11), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Trúng số độc đắc vào 2 ngày (16/11-17/11), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Đoàn phim của Vu Chính bị tố nợ lương nhân viên, Trần Triết Viễn chấn thương trong khi quay phim

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp “ngậm thìa vàng” trong 10 ngày tới, thăng quan Phát Tài rực rỡ, lột xác thành đại gia, ngân khố rủng rỉnh

Chúc mừng 3 con giáp “ngậm thìa vàng” trong 10 ngày tới, thăng quan Phát Tài rực rỡ, lột xác thành đại gia, ngân khố rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Thế giới 2 giờ 19 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường