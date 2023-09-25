Nếu bạn đã khẳng định hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và hiện đang nuôi con bằng sữa mẹ, cần chủ động liên lạc với cơ sở y tế để được tư vấn.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, về nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trong quá trình mang thai, theo WHO Việt Nam, nếu bạn thấy mình đã bị phơi nhiễm hoặc đang có các triệu chứng nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ, cần chủ động liên lạc cơ sở y tế gần nhất. Cơ sở y tế sẽ hỗ trợ bạn xét nghiệm và cung cấp chăm sóc cần thiết.

Trường hợp bạn vẫn tiếp tục cho con bú sữa mẹ và tiếp xúc gần, nhân viên y tế sẽ tư vấn cho bạn cách giảm nguy cơ bằng các biện pháp phòng bệnh như che vùng cơ thể có tổn thương và đeo khẩu trang để giảm lây truyền vi rút.

Cơ sở y tế sẽ đánh giá nguy cơ lây truyền bệnh đậu mùa khỉ cũng như nguy cơ của việc tạm ngừng cho con bú sữa mẹ.

Cần cân nhắc hài hòa giữa nguy cơ mắc bệnh với sang chấn tâm lý ở người mẹ khi phải tạm ngưng cho con bú sữa mẹ và tiếp xúc gần giữa cha mẹ và con.

Vẫn chưa biết rõ liệu vi rút gây bệnh đậu mùa khỉ có lây truyền từ mẹ sang con qua đường bú sữa mẹ hay không. Đây là lĩnh vực cần nghiên cứu thêm.

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Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm đậu mùa khỉ trong thai kỳ xuất hiện giống như ở những người không mang thai, bao gồm các triệu chứng báo trước như sốt, nhức đầu, nổi hạch, khó chịu, đau họng, ho, và phát ban. Nguyên nhân gây sốt có thể khó xác định cho đến khi phát ban xuất hiện.

Điều quan trọng là phải phân biệt chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ với các bệnh da liễu của thai kỳ, bao gồm các nốt ban sẩn ngứa của thai kỳ.

Vì không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh đậu khỉ, phụ nữ mang thai nhiễm virus sẽ cần được theo dõi chặt chẽ.

Các tổn thương do bệnh đậu mùa khỉ có thể giống sự xuất hiện của các bệnh nhiễm trùng khác như nhiễm varicella zoster hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), cần được đánh giá, phân biệt với phát ban do đậu mùa khỉ hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Nên xem xét xét nghiệm chẩn đoán, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ dịch tễ học đối với nhiễm virus đậu mùa khỉ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị cần thực hiện các xét nghiệm vì các trường hợp nhiễm trùng đồng thời virus đậu mùa khỉ và các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã được báo cáo.

Trẻ sơ sinh có thể có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Các biến chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm nhiễm trùng da thứ phát, viêm phổi và các vấn đề về mắt có thể đe dọa tính mạng. Không có phương pháp điều trị cụ thể cho bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ sơ sinh. Điều trị tập trung vào việc làm giảm các triệu chứng và hỗ trợ hệ thống hô hấp và tim mạch của em bé.