Theo thông tin từ VOV, sáng nay (26/9), bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sức khỏe bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Bình Dương đã ổn định. Ngành Y tế đang cho bệnh nhân làm tất cả các tầm soát.

Qua rà soát, có 3 người tiếp xúc gần với chị L. là mẹ, dì và em ruột. Cả ba người này đều đã được cách ly theo dõi và được xét nghiệm.

Các cơ sở y tế trong địa bàn Bình Dương được yêu cầu thực hiện điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính đậu mùa khỉ để xác định nguồn lây nhiễm; quản lý xử lý kịp thời ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng.

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Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, bệnh nhân là nữ, tên là N.K.L (22 tuổi, trú tại huyện Bắc Tân Uyên). Bệnh nhân L có tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được xác định trước đó ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Vào đêm 23/9, sau khi nhận được tin báo từ Viện Pasteur TPHCM, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn công tác do bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn xuống thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên xử lý ca bệnh, điều tra, giám sát, khoanh vùng và tiến hành phun khử khuẩn môi trường xung quanh khu vực nhà ở của bệnh nhân, tránh lây lan trong cộng đồng.

Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận quá trình di chuyển của bệnh nhân như sau: Từ ngày 2/9 đến 13/9, bệnh nhân ở tại nhà trọ (khu phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình), không tiếp xúc với ai.

Lúc 12h ngày 13/9, bạn trai của chị L là anh L.V.T (thường trú tại huyện Xuân Lộc, đang làm việc tại TPHCM, được xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ) có đến phòng trọ và có quan hệ với chị L. Sau đó vào lúc 14h cùng ngày, bạn trai chị L quay về TPHCM. Từ ngày 14/9 đến 17/9, bệnh nhân L ở tại nhà trọ, không tiếp xúc với ai.

Đến 13h30 ngày 18/9, bệnh nhân L cùng bạn trai đến khám bệnh tại phòng khám Đa khoa Uyên Uyên. Tại phòng khám, cả hai chỉ tiếp xúc với bác sĩ khám. Trong khoảng thời gian cả hai bệnh nhân mắc bệnh có mặt, phòng khám này không có bệnh nhân đến khám.

Sau khi khám xong, bệnh nhân L cùng bạn trai quay về nhà trọ, không tiếp xúc với ai. Bạn trai của chị L sau đó quay về TPHCM.

Từ ngày 19/9 đến 23/9, bệnh nhân L ở tại nhà trọ, không tiếp xúc với ai.