Khẩn: TP.HCM khoanh vùng phát hiện 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ

Tin y tế 25/09/2023 23:22

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM,  sau khi Đồng Nai và Bình Dương công bố ca mắc đậu mùa khỉ, TP.HCM đã khoanh vùng các ca tiếp xúc. 8 trường hợp tiếp xúc gần đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày. 

Theo báo Thanh Niên đưa tin, trong ngày 25.9, Đồng Nai và Bình Dương công bố 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), TP.HCM cũng cho biết đã điều tra, xác định có 8 người tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh này.

Tối 25.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin, ngày 22.9, bệnh nhân L.V.T (ngụ xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc, Đồng Nai, làm việc tại TP.HCM) có triệu chứng sốt, đổ mồ hôi, nổi mụn ở cơ quan sinh dục… nên đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để khám. Bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ nên bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM. Ngày 23.9, kết quả xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút đậu mùa khỉ. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị.

Khẩn: TP.HCM khoanh vùng phát hiện 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ - Ảnh 1
Trong 8 bệnh nhân tiếp xúc gần người bệnh, có 1 người là bạn của bệnh nhân tên N.K.L (22 tuổi, tạm trú xã Tân Bình, H.Bắc Tân Uyên). Ảnh Báo Thanh Niên. 

Sau khi phát hiện mắc bệnh, bệnh nhân cho biết thêm có tạm trú tại TP.HCM, HCDC đã triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý.

Như báo Người Lao Động đưa tin, theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân ở trọ tại TP HCM. HCDC đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong 8 người này, 1 người là bạn của bệnh nhân, hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương. Người này vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. 

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Khẩn: TP.HCM khoanh vùng phát hiện 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ - Ảnh 2
Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên được xuất viện ngày 14/10. Ảnh VietNamNet. 

Những người tiếp xúc gần nam bệnh nhân nêu trên cư trú tại TP HCM đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày. Họ cũng được hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân. Những người tiếp xúc gần này hiện ổn định, không có triệu chứng bất thường.

Trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, nam bệnh nhân nêu trên chỉ ở Việt Nam. Hiện tại, HCDC vẫn tiếp tục điều tra, theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân và người tiếp xúc.

Nóng: Đồng Nai ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, ca thứ 3 cả nước

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Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 ca dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân là một nam thanh niên làm việc ở TP.HCM.

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