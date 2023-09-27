Hà Nội: Sốt xuất huyết liên tục phá đỉnh, Sở Y tế thông báo xử lý nghiêm nếu hộ gia đình lơ là phòng chống

Tin y tế 27/09/2023 10:39

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch sốt xuất huyết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế (TTYT) các quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát ca bệnh, giám sát ổ dịch và giám sát tình hình muỗi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch.

Theo thông tin từ Dân Trí, tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đơn vị chức năng của Hà Nội cho biết thành phố đã ghi nhận gần 12.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Trong đó có 3 trường hợp tử vong tại Hà Đông, Hoàn Kiếm và Quốc Oai.

Bệnh nhân có xu hướng tăng và gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận 2.000 trường hợp. Dự báo, tình hình bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch sốt xuất huyết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế (TTYT) các quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát ca bệnh, giám sát ổ dịch và giám sát tình hình muỗi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức giám sát côn trùng sốt xuất huyết tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch. 

CDC Hà Nội cũng đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết năm 2023. Kết quả ghi nhận công tác xử lý dịch chưa triệt để tại hầu hết các điểm giám sát, chỉ số muỗi, bọ gậy ở ngưỡng cao sau xử lý…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, để công tác phun hóa chất đạt hiệu quả phải bảo đảm phun trong bán kính 200m, tính từ ổ dịch đến các khu vực xung quanh.

Ngoài ra, phải bảo đảm 95% hộ gia đình trong ổ dịch được phun hóa chất. Ông Cương đề nghị cần phải áp dụng nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với những hộ gia đình không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Hà Nội: Sốt xuất huyết liên tục phá đỉnh, Sở Y tế thông báo xử lý nghiêm nếu hộ gia đình lơ là phòng chống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, dự báo, số ca tiếp tục tăng với nhiều ca nặng. Các nhà chuyên môn cho rằng, đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 10 và 11, do đó, các Sở, ngành các cấp cùng các địa phương cần nhận thức rõ để triển khai các giải pháp phòng bệnh hiệu quả.

Theo lãnh đạo UBND Thành phố, cần phải có những biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trước tiên, cần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Hà Nội cũng sẽ ban hành kế hoạch cao điểm truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Bà Vũ Thu Hà cũng đề nghị kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết Thành phố nhằm phân công lại nhiệm vụ, trong đó, phân nhiệm rõ thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng địa bàn và tiến hành kiểm tra, giám sát.

Thông tin về công tác tổng kiểm tra, bà Vũ Thu Hà cho biết, Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất và thường xuyên hơn. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các đơn vị đã được Thành phố tháo gỡ khó khăn, song vẫn còn tồn tại… Bên cạnh đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh, phổi hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Giao các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, phân công kiểm tra, giám sát, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn…

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