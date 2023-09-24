Hơn 250 ổ dịch sốt xuất huyết hoạt động trên địa bàn Hà Nội, dự báo diễn biến phức tạp trong những tuần tới

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn nhận định: “Số ca mắc sốt xuất huyết trong các tuần gần đây liên tục gia tăng, một số ổ dịch diễn biến kéo dài ghi nhận thêm bệnh nhân. Đặc biệt, qua kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ; dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tuần tới”.

Theo thông tin từ VOV, thống kê của CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố còn 258 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ; dự báo diễn biến phức tạp trong những tuần tới.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 10.370 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần với cùng kỳ năm 2022. Theo kết quả giám sát dịch, hiện Hà Nội đang lưu hành chủ yếu 2 tuýp virus gây sốt xuất huyết là DEN 1 và DEN 2.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố còn 258 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Các địa bàn có nhiều ca bệnh như: Phú Xuyên (163 ca), Hoàng Mai (136 ca), Cầu Giấy (134 ca), Hà Đông (132 ca), Đống Đa (125 ca), Đan Phượng (122 ca)…

Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý (BI) cao vượt ngưỡng nguy cơ. Cụ thể, tại Chương Dương, Hoàn Kiếm (chỉ số BI = 40); tại Đại Thắng, Phú Xuyên (BI = 60); tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ (BI = 40); Mễ Trì, Nam Từ Liêm (BI = 40)…

Số ca mắc sốt xuất huyết trong các tuần gần đây liên tục gia tăng, một số ổ dịch diễn biến kéo dài ghi nhận thêm bệnh nhân - Ảnh minh họa: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, nguyên nhân khiến số ca sốt xuất huyết tăng được cho là Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa, một số nơi có dân cư đông đúc, biến động dân số phức tạp. Đặc biệt, hiện tượng biến đổi khí hậu và El Lino trong năm 2023-2024 có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, khiến bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do muỗi truyền tăng nhanh.

Một nguyên nhân khác được CDC chỉ ra là người dân chưa hiểu đúng về cách phòng chống sốt xuất huyết. Như tại một số quận huyện, nhiều người không có ý thức vệ sinh, dọn dẹp môi trường, cảnh quan sạch sẽ. Từ đó, muỗi có thể trú ngụ và sinh sản trong các vật dụng nhỏ như vỏ lon nước ngọt bị bỏ quên, mảnh chén, bát vỡ, lốp xe cũ treo ngoài hàng rào, xô nước không được đậy kỹ, bể chứa nước không có nắp đậy...

Một số người cho rằng nơi nước sạch thì không có muỗi. Thực tế, muỗi Aedes aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết có khả năng sinh sản cao, tập tính đẻ ở nơi nước trong, sạch, ấm. Vì vậy, muỗi vẫn phát triển nếu người dân chỉ loại bỏ nước bẩn. Mặt khác, nhiều người có thói quen phòng, chống muỗi đốt vào ban đêm. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo muỗi gây sốt xuất huyết thường hoạt động vào ban ngày.

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Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, xảy ra quanh năm nhưng tập trung nhiều nhất vào mùa mưa. Thời tiết ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển và truyền bệnh. Các chuyên gia dự báo số ca bệnh tại Hà Nội tiếp tục tăng, theo quy luật từ tháng 6 đến tháng 11, khuyến cáo người dân có các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình.

Các địa phương giám sát chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời, theo đại diện CDC Hà Nội.