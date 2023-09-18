Ca sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến, chạm đỉnh, nhiều ổ dịch ở nội thành

Tin y tế 18/09/2023 11:33

Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, với hơn 2.000 ca/tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8/2023. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận, huyện.

Theo thông tin từ Dân Trí, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua (8-15/9), Thủ đô đã ghi nhận 2.010 ca mắc sốt xuất huyết. Ca bệnh ghi nhận tại 29 quận, huyện. Số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với các tuần cuối tháng 8 (khoảng 1.000 ca/tuần).

Các địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết trong tuần là: Phú Xuyên (163 ca), Hoàng Mai (136 ca), Cầu Giấy (134 ca), Hà Đông (132 ca), Đống Đa (125 ca), Đan Phượng (122 ca), Thanh Oai (119 ca), Thanh Trì (104 ca).

Trong tuần, Hà Nội cũng phát hiện thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 15 quận, huyện. Đáng chú ý, nhiều ổ dịch ghi nhận tại các quận nội thành như: Đống Đa (16 ổ dịch), Hai Bà Trưng (4 ổ dịch), Tây Hồ (3 ổ dịch)...

Ca sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng đột biến, chạm đỉnh, nhiều ổ dịch ở nội thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phát hiện 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Bệnh nhân ghi nhận từ đầu năm đến nay phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 533/579 xã, phường, thị trấn. Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân là: Thạch Thất (833 ca), Hoàng Mai (827 ca), Thanh Trì (727 ca), Hà Đông (607 ca)...

Thành phố cũng đã phát hiện tổng cộng 730 ổ dịch kể từ đầu năm đến nay, trong đó có 258 ổ dịch vẫn đang hoạt động tại 30/30 quận, huyện, thị xã. Ổ dịch tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 439 ca.

Kết quả kiểm tra, giám sát một số ổ dịch trong tuần vẫn ghi nhận chỉ số BI vượt ngưỡng nguy cơ từ 2 đến 3 lần (theo quy định BI=20) như: Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (BI=40); xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (BI=40); phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (BI=40)...

CDC Hà Nội đánh giá, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với ca mắc không ngừng gia tăng.

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, CDC Hà Nội yêu cầu, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình bệnh nhân và kết quả giám sát côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết để tham mưu UBND các địa phương tăng cường các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các xã, phường, thị trấn.

Các địa phương cần tiếp tục tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời. Mặt khác, tại các địa phương cần huy động các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.

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