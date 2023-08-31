NÓNG: Hà Nội ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên

Tin y tế 31/08/2023 17:32

Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm gan B và tràn dịch màng phổi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tối 30/8, một bệnh nhân nữ (sinh năm 1978) sống tại đường Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong do sốt xuất huyết.

Như vậy, đây là ca bệnh đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Theo tìm hiểu, nữ bệnh nhân mở tiệm cắt tóc trên địa bàn đường Bạch Đằng - đây cũng một trong những ổ dịch sốt xuất huyết lớn tại Hà Nội do có vị trí gần với sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng và muỗi truyền bệnh phát triển.

Trước khi nhập viện tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba, bệnh nhân thấy trong người mệt mỏi, choáng váng kèm dấu hiệu sốt cao nên nghĩ là ốm sốt thông thường.

Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm gan B và tràn dịch màng phổi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đống Đa điều trị từ ngày 28 đến 29/8 trong tình trạng suy hô hấp phải đặt nội khí quản.

Đến ngày 30/8, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị và tử vong trong đêm 30/8.

NÓNG: Hà Nội ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, tại khu vực miền Bắc, số ca mắc sốt xuất huyết trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng tới 125%. Hà Nội là 1 trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao, với gần 5.200 ca, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đặc biệt, trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt. Từ mức 500 ca/tuần đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới/tuần. Đáng nói, hơn một nửa số ca mắc có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện, trong đó nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm, nhập viện muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân sống trong các vùng dịch hoặc những khu vực có người mắc sốt xuất huyết, khi có những dấu hiệu như sốt cao, đau mỏi người, cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và tìm đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị

Bé sơ sinh 7 ngày tuổi đã mắc sốt xuất huyết, cha mẹ cần chú ý những gì?

Bé sơ sinh 7 ngày tuổi đã mắc sốt xuất huyết, cha mẹ cần chú ý những gì?

Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết là một bệnh phổ biến ở các nước nhiệt đới, tuy nhiên, sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh rất ít gặp nên các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý.

Xem thêm
Từ khóa:   sốt xuất huyết tin y tế tử vong do sốt xuất huyết

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn