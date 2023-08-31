Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm gan B và tràn dịch màng phổi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tối 30/8, một bệnh nhân nữ (sinh năm 1978) sống tại đường Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong do sốt xuất huyết.

Như vậy, đây là ca bệnh đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Theo tìm hiểu, nữ bệnh nhân mở tiệm cắt tóc trên địa bàn đường Bạch Đằng - đây cũng một trong những ổ dịch sốt xuất huyết lớn tại Hà Nội do có vị trí gần với sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng và muỗi truyền bệnh phát triển.

Trước khi nhập viện tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba, bệnh nhân thấy trong người mệt mỏi, choáng váng kèm dấu hiệu sốt cao nên nghĩ là ốm sốt thông thường.

Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm gan B và tràn dịch màng phổi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đống Đa điều trị từ ngày 28 đến 29/8 trong tình trạng suy hô hấp phải đặt nội khí quản.

Đến ngày 30/8, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị và tử vong trong đêm 30/8.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, tại khu vực miền Bắc, số ca mắc sốt xuất huyết trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng tới 125%. Hà Nội là 1 trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao, với gần 5.200 ca, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt. Từ mức 500 ca/tuần đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới/tuần. Đáng nói, hơn một nửa số ca mắc có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện, trong đó nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm, nhập viện muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân sống trong các vùng dịch hoặc những khu vực có người mắc sốt xuất huyết, khi có những dấu hiệu như sốt cao, đau mỏi người, cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và tìm đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị

Bé sơ sinh 7 ngày tuổi đã mắc sốt xuất huyết, cha mẹ cần chú ý những gì? Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết là một bệnh phổ biến ở các nước nhiệt đới, tuy nhiên, sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh rất ít gặp nên các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý.

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