Hy hữu: Trẻ vừa chào đời được 7 ngày tuổi đã mắc sốt xuất huyết

Tin y tế 26/08/2023 06:30

Bệnh nhi là nữ, cân nặng lúc sinh 2500gram và không có bất thường sau sinh. 1 ngày trước khi vào viện, trẻ xuất hiện sốt cao nhất 38 độ C, bú kém, không ho, không chảy mũi, không đi ngoài phân lỏng, tiểu vàng. Gia đình trẻ không có ai bị sốt trong thời gian gần đây.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận điều trị cho một trẻ sơ sinh mắc sốt xuất huyết khi mới 7 ngày tuổi. Theo bác sĩ bệnh viện, sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh rất ít gặp.

Qua quá trình thăm khám và theo dõi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ghi nhận, trẻ bú được, phổi thông khí tốt không rales, tim đều, thóp phẳng, không có ban trên da.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tình trạng giảm bạch cầu, bạch cầu trung tính chiếm 40%, giảm tiểu cầu và có thêm tình trạng rối loạn đông máu. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục tiến hành tìm các ổ nhiễm trùng thường gặp theo lứa tuổi của trẻ gồm: Xét nghiệm nước tiểu, Xquang ngực và nội soi tai mũi họng chưa ghi nhận bất thường.

Đến ngày thứ 3 của bệnh, trẻ còn sốt 38 độ C. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, kết quả test nhanh Dengue NS1, IgM dương tính. Mẹ trẻ có kết quả test nhanh Dengue IgM âm tính, IgG dương tính.

Ngày thứ 5 của bệnh, trên da trẻ có vài chấm xuất huyết vùng cẳng chân 2 bên, tiểu cầu giảm, siêu âm có dịch ổ bụng (10mm), dịch màng phổi hai bên.

Trong quá trình điều trị trẻ được truyền dịch, tiêm vitamin K, dùng kháng sinh dự phòng, theo dõi sát cân bằng dịch vào ra. Sau 6 ngày, trẻ đã cắt sốt, không xuất hiện các triệu chứng xuất huyết nặng trên lâm sàng. Sau 11 ngày, số lượng tiểu cầu tăng lên, rối loạn đông máu trở về giá trị bình thường, hết tràn dịch ổ bụng và tràn dịch màng phổi. Hiện trẻ đã được xuất viện.

Hy hữu: Trẻ vừa chào đời được 7 ngày tuổi đã mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, theo bác sĩ Trần Duy Mạnh, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhi, sốt xuất huyết là một bệnh phổ biến ở các nước nhiệt đới, tuy nhiên, sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh rất ít gặp. Biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyết ở bệnh nhi không điển hình, có thể dẫn đến chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác, theo dõi và điều trị không hợp lý có thể dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Hiện tại, đang là thời điểm dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số trẻ sốt xuất huyết Dengue đến khám hằng ngày ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có xu hướng tăng. Do đó, để bảo vệ bản thân và gia đình, người dân hãy tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

- Đậy kín dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

- Diệt loăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước,…

- Loại bỏ vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa…

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

- Phối hợp với ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

- Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

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Riêng tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, số mắc có chiều hướng tăng cao trong các tuần gần đây. Tính đến tuần 31/2023, Hà Nội đã ghi nhận 3.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa ghi nhận tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng 5,7 lần. 

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