Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 5,7 lần so với năm ngoái, Cục Y tế dự phòng cử chuyên gia hỗ trợ chuyên môn

Tin y tế 12/08/2023 06:05

Riêng tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, số mắc có chiều hướng tăng cao trong các tuần gần đây. Tính đến tuần 31/2023, Hà Nội đã ghi nhận 3.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa ghi nhận tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng 5,7 lần. 

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, Cục Y tế dự phòng cho biết theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2023 đến nay cả nước ghi nhận 57.295 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Số mắc và tử vong tuy giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng có xu hướng gia tăng trong các tuần gần đây.

Riêng tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, số mắc có chiều hướng tăng cao trong các tuần gần đây. Tính đến tuần 31/2023, Hà Nội đã ghi nhận 3.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa ghi nhận tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng 5,7 lần. 

Để tăng cường hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 5,7 lần so với năm ngoái, Cục Y tế dự phòng cử chuyên gia hỗ trợ chuyên môn - Ảnh 1
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao - Ảnh minh hoạ: Thanh Niên

 

Dẫn tin từ Người Đưa Tin, Cục Y tế dự phòng đề nghị Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tập trung chỉ đạo thành lập ngay đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trực tiếp đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thành phố Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt xuất huyết và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Phân tích, đánh giá tình hình, nguyên nhân gia tăng sốt xuất huyết tại Hà Nội và chủ động tham mưu Bộ Y tế trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương thuộc khu vực phụ trách giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, đảm bảo phát hiện bệnh nhân sớm để điều trị kịp thời, tránh bệnh chuyển độ nặng;

Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 5,7 lần so với năm ngoái, Cục Y tế dự phòng cử chuyên gia hỗ trợ chuyên môn - Ảnh 2
Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, số mắc có chiều hướng tăng cao trong các tuần gần đây - Ảnh minh hoạ: Báo Chính Phủ

Tổ chức xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại khu vực có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, diệt lăng quăng/bọ gậy, xử lý ổ dịch cho cán bộ y tế dự phòng thuộc khu vực phụ trách

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