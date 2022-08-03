Nhiều người ‘tẩy chay’ cà phê nhưng không biết món nước uống này tốt cho thận nếu dùng đúng cách

Sức khỏe 03/08/2022 08:32

Là lời khẳng định của chuyên gia về những lợi ích mà cà phê mang lại cho sức khỏe, bạn có thể sử dụng món nước uống này để phòng chữa bệnh hiệu quả, nhưng cân nhắc lượng dùng thích hợp.

Cà phê có những lợi ích nào?

Theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Kidney International Reports, cà phê có thể làm giảm nguy cơ chấn thương thận cấp tính (suy thận cấp tính - AKI).

Các nhà nghiên cứu của John Hopkins Medicine đã thực hiện nghiên cứu trên với một nhóm khoảng 14.207 người trưởng thành từ 45 đến 64 tuổi. Trong 24 năm, những người tham gia thực hiện 7 bảng câu hỏi về tần suất sử dụng thực phẩm. Các bảng câu hỏi đánh giá họ đã uống bao nhiêu cà phê có chứa caffeine.

Kết quả nghiên cứu kết luận rằng, những người có uống cà phê mỗi ngày có nguy cơ bị suy thận cấp tính thấp hơn 15%. Trong nghiên cứu, một người uống 2-3 cốc mỗi ngày có mức giảm lớn nhất, với nguy cơ thấp hơn 22-23%.

Nhiều người ‘tẩy chay’ cà phê nhưng không biết món nước uống này tốt cho thận nếu dùng đúng cách - Ảnh 1
Kết quả nghiên cứu kết luận rằng, những người có uống cà phê mỗi ngày có nguy cơ bị suy thận cấp tính. Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét các đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng kinh tế xã hội, ảnh hưởng của lối sống và các yếu tố chế độ ăn uống. Tuy nhiên, những người tham gia uống cà phê đều giảm nguy cơ mắc suy thận cấp tính 15% so với những người không uống.

Kết quả nghiên cứu ở một nơi khác cũng cho thấy rằng, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính ở cộng đồng vùng trồng cà phê thấp hơn rất nhiều so với các vùng khác.

Mặc dù vậy, những người uống cà phê đều vẫn có nguy cơ bị suy thận cấp tính nếu mắc các bệnh liên quan đến huyết áp, chỉ số khối cơ thể, bệnh tiểu đường, sử dụng thuốc hạ huyết áp và chức năng thận kém.

Tại sao cà phê lại giúp giảm bệnh thận?

Theo giáo sư Parikh, caffeine đã được công nhận là có khả năng ức chế việc sản xuất các phân tử gây mất cân bằng hóa học và sử dụng quá nhiều oxy trong thận. Có lẽ caffeine giúp thận duy trì một hệ thống ổn định hơn.

Ngoài ra, caffeine cũng có thể làm giảm sự kết dính tinh thể oxalat canxi vào các tế bào thận. Cây cà phê rất giàu axit xitric trong khi citrat trong nước tiểu là một chất ức chế hình thành sỏi thận đã được biết đến. Chất chống oxy hóa trong cà phê có tác dụng tích cực đến việc duy trì và bảo vệ chức năng thận hoàn hảo. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kĩ hơn ở cấp độ tế bào trong cơ chế bảo vệ của việc tiêu thụ cà phê đối với thận để đưa ra kết luận thống nhất.

Nhiều người ‘tẩy chay’ cà phê nhưng không biết món nước uống này tốt cho thận nếu dùng đúng cách - Ảnh 2
Việc tiêu thụ không quá 3 - 4 ly cà phê (mỗi ly khoảng 240ml chứa từ 100 - 200mg cafeine) sẽ không tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Ảnh: Internet

Uống bao nhiêu cà phê là đủ?

Nếu việc uống cà phê mang lại những lợi ích thiết thực, vậy món đồ uống này nên sử dụng với một lượng bao nhiêu là đủ. Theo chuyên gia cho hay, không phải uống càng nhiều cà phê càng tốt. Các chuyên gia khuyến cáo, uống một lượng vừa phải tương đương 300mg caffeine là an toàn cho sức khỏe.

Một nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Kidney Diseases, các nhà khoa học Châu Âu thực hiện nghiên cứu cho hay, uống từ 1 đến 1,5 cốc cà phê giảm được 40% nguy cơ mắc sỏi thận.

Việc tiêu thụ không quá 3 - 4 ly cà phê (mỗi ly khoảng 240ml chứa từ 100 - 200mg cafeine) sẽ không tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Tuy nhiên, cà phê có chứa một chất làm tăng hoạt động của hệ thần kinh cũng như huyết áp, bạn vẫn nên cân nhắc trước khi sử dụng để phù hợp với sức khỏe bản thân.

Bạn có thể sử dụng cà phê đen kết hợp đường ăn kiêng hoặc một số chất tạo ngọt không gây béo chung với cà phê, có như vậy, bạn sẽ bảo vệ và giữ gìn cơ thể tốt nhất. Và nên lựa chọn các loại cà phê thật để bảo đảm sức khỏe.

Bạn có thể kết hợp cà phê cùng trứng, ngũ cốc và bánh mì, trái cây cho bữa sáng của mình.

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