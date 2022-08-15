4 món ăn tuy ngon nhưng ‘tàn phá ruột’, nhiều người biết hại nhưng vẫn tiêu thụ thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày

Tùy thuộc vào nơi ung thư bắt đầu, ung thư ruột có thể là ung thư ruột kết hoặc trực tràng. Theo chuyên gia, các căn bệnh liên quan đến đường ruột hiện nay đã có xu hướng trẻ hóa, nguyên nhân chính nằm ở việc chúng ta đã không chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày một cách lành mạnh và khoa học.

Ung thư ruột vốn được xem là căn bệnh nguy hiểm, phổ biến nhất mà các bác sĩ phải dè chừng. Năm 2018, Việt Nam ghi nhận 14.733 trường hợp mắc mới và 7856 ca tử vong vì căn bệnh này. Ở Anh, ung thư ruột nằm trong tình trạng đáng báo động chỉ sau ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi với hơn 16.000 ca tử vong.

Bạn có thể theo dõi sự thay đổi của cơ thể và đi khám kịp thời có thể giúp phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư ruột.

- Chảy máu từ hậu môn hoặc thấy máu trong phân

- Thay đổi thói quen đi vệ sinh bình thường, ví dụ như đi vệ sinh thường xuyên hơn

- Đau hoặc nổi cục ở bụng

- Cực kỳ mệt mỏi

- Giảm cân

- Các khối u trong ruột thường gây chảy máu, có thể do sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu, được gọi là thiếu máu. Tình trạng này khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi và đôi khi khó thở. Trong một số trường hợp, ung thư ruột có thể làm tắc ruột.

Các dấu hiệu khác của ung thư ruột bao gồm:

- Đau quặn ở bụng

- Cảm thấy đầy hơi

- Táo bón và không thể "xì hơi"

- Bị ốm

- Căng thẳng

3 thực phẩm dễ gây ung thư ruột

Thịt chế biến sẵn

Theo chuyên gia và những nghiên cứu, thịt chế biến sẵn chính là những thực phẩm hàng đầu là các món ăn chắc chắn gây ung thư cho người. WHO xếp thịt chế biến sẵn thuộc top 1 những thực phẩm gây ưng thư. Thực tế nghiên cứu cho thấy rằng ăn 50 gram thịt chế biến sẵn mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột lên 18%.

Trong quá trình sản xuất, thịt chế biến sẵn được tẩm ướp, sấy khô, lên men, hun khói cùng nhiều cách xử lý khác để làm tăng hương vị, bảo quản được lâu hơn, từ đó cũng làm sản sinh nhiều chất có hại cho cơ thể.

Lưu ý một số thực phẩm gây hại cho ruột. Ảnh: Internet

Do đó, việc bạn lựa chọn các thực phẩm tươi, ít chất bảo quản, các thực phẩm sạch chính là những món thực phẩm được khuyến khích thay đổi cho bạn.

Các loại thực phẩm cay

Nếu như việc ăn các thực phẩm cay, nóng thông thường và ở một lượng vừa đủ sẽ cung cấp các dưỡng chất có lợi, thậm chí giúp bảo vệ tim mạch thì các món ăn, đặc biệt các thức ăn cay chế biến sẵn dễ gây kích thích niêm mạc đường ruột. Theo đó, ăn đồ cay trong thời gian dài làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Các khoang miệng, thực quản và niêm mạc dạ dày lúc này chỉ có thể chịu đựng được nhiệt độ từ 50-60 độ C. Nếu ăn thực phẩm cay nóng trong một thời gian dài có thể làm hỏng màng nhầy và gây viêm ruột cấp tính, táo bón, loét trực tràng… cuối cùng làm tăng nguy cơ ung thư.

Tốt hơn, bạn nên kiêng và loại bỏ dần các thực phẩm này ra khỏi cơ thể. Bạn có thể chọn cho mình các thực phẩm nguyên cám chứa nhiều vitamin, các thực phẩm có tác dụng thanh lọc cơ thể như một số loại nước uống để bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Các thực phẩm gây bất lợi cho đường ruột. Ảnh: Internet

Thịt đỏ

Liệu rằng bạn có nghĩ rằng thịt đỏ có khả năng gây ung thư? Câu trả lời là có nhé. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford, Anh năm 2007 cho biết thịt đỏ chứa một loại protein có khả năng làm tổn thương ruột người, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

Loại protein ấy là heme - thứ tạo màu đỏ của thịt, cũng chính là thứ có thể làm hỏng niêm mạc ruột của chúng ta. Thịt đỏ còn tăng nguy cơ béo phì và ăn thịt đỏ thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến các bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, ung thư.

Thịt đỏ bao gồm: thịt bò, thịt cừu, thịt heo, thịt bê, thịt nai, thịt dê. Các loại thịt trắng khác bao gồm: thịt gà tây, thịt vịt, thịt ngan, thịt chim, thịt gà, thịt thỏ. Bạn có thể chọn cho mình một cách ăn uống thích hợp như nạp lượng thịt bò trung bình một người vào khoảng không nên quá 70g mỗi ngày. Bạn có thể chọn một số cách chế biến nhẹ nhàng như hấp, luộc. Ăn cùng các thực phẩm phù hợp như ướp thịt trong tỏi, nước chanh, dầu ô liu, rượu vang đỏ sẽ hạn chế hình thành các chất gây ung thư trong khi chế biến tốt hơn Chúc bạn luôn có sức khỏe thật tốt như mong muốn.