Chỉ đạo khẩn: Giám sát, kiểm soát đo thân nhiệt tại cửa khẩu để phát hiện sớm bệnh đậu mùa khỉ

Sức khỏe 23/08/2022 07:45

Thời gian gần đây, số ca dịch do bệnh đậu mùa khỉ được cảnh báo tăng nhanh khủng khiếp với con số 35 nghìn tại 92 quốc gia. Bệnh có thời gian ủ từ 6-13 ngày, nhưng có thể dao động từ 5-21 ngày.

Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế những tháng vừa qua. Việt Nam chưa có ca bệnh, tuy nhiên, một số quốc gia gần với nước ta như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp bệnh vào. Thông qua báo cáo tình hình, ngày 22/8, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, Trước tình hình nghiêm trọng có thể xảy ra, Bộ Y tế nêu rõ giám sát nhập cảnh: Giám sát ca bệnh tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, giám sát kiểm dịch viên y tế hoặc nhận thông tin từ người nhập cảnh chủ động khai báo.

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Đo thân nhiệt phòng bệnh đậu mùa khỉ đang diễn biến nghiêm trọng. Ảnh: Giáo dục và thời đại

Trường hợp phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần chuyển nơi cách ly tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ và khám sơ bộ. Căn cứ theo kết quả kháo, khai thác dịch tễ để chuyển hành khách về cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị hoặc đề nghị hành khách tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày từ ngày nhập cảnh.

Người nhập cảnh từ quốc gia, khu vực có dịch lưu hành cần theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khi có triệu chứng phát ban, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi và nổi hạch cần hạn chế tiếp xúc người khác và tới cơ sở y tế gần nhất.

Chỉ đạo khẩn: Giám sát, kiểm soát đo thân nhiệt tại cửa khẩu để phát hiện sớm bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 2
Dấu hiệu của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Lao động

Việc nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ được xác định như thế nào?

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế cập nhật trên báo Lao động, trường hợp nghi ngờ là người có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác (thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai.

Chỉ đạo khẩn: Giám sát, kiểm soát đo thân nhiệt tại cửa khẩu để phát hiện sớm bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 3
Các biểu hiện của triệu chứng đậu mùa khỉ. Ảnh: Internet

Và có một hoặc nhiều triệu chứng sau:

- Đau đầu

- Sốt (>38,5°C).

- Nổi hạch (sưng hạch bạch huyết).

- Đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể.

- Mệt mỏi.

Và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau:

- Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục) hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh.

- Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ với nhiều bạn tình.

Chỉ đạo khẩn: Giám sát, kiểm soát đo thân nhiệt tại cửa khẩu để phát hiện sớm bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 4
Các triệu chứng trên da và triệu chứng sốt của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: TTXVN

 

Về các biện pháp phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết: Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh tiếp xúc gần với người khác, bao gồm cả quan hệ tình dục…

Người đến các quốc gia vùng lãnh thổ có lưu hành dịch bệnh (khu vực Trung và Tây Phi) cần tránh tiếp xúc với động vật có vú (chết hoặc sống) như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ.

Khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn.

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Những ngày gần đây, bệnh đậu mùa khỉ đã được cảnh báo có chiều hướng tăng nhanh tại các nước trên thế giới và nhiều nước châu Á.

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