Nhưng nếu bạn đang ở một thành phố nơi bệnh đậu khỉ đang lan rộng và trong một cộng đồng nơi nó đang lây lan, bạn có nguy cơ cao hơn trong giai đoạn bùng phát hiện tại này.

Với việc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ tuyên bố dịch đậu mùa khỉ bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi số ca bệnh tiếp tục tăng, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là biết mức độ rủi ro. Bệnh đậu mùa khỉ vẫn còn hiếm gặp và hầu hết mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh thấp.

Khi sự bùng phát tiếp tục, vi rút có thể sớm bắt đầu lây lan xa hơn và bắt đầu ảnh hưởng đến các nhóm nhân khẩu học khác nhau.

Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên bắt đầu lây lan giữa những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới, một nhóm bao gồm những người đồng tính, song tính, chuyển giới và không song tính.

Các chuyên gia được ABC News phỏng vấn đã cung cấp thông tin mới nhất về cách giữ an toàn. Cùng với những đề xuất này, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng tại thời điểm này, nguy cơ lây truyền cho người dân nói chung là thấp. Nhưng họ đồng ý rằng mọi người nên nhận thức được sự bùng phát hiện tại và thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro.

Cảnh giác: Tránh tiếp xúc gần hoặc da kề da với những người có thể nhiễm vi rút

Tiếp xúc trực tiếp, gần gũi, da kề da "được coi là con đường lây truyền chính, có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể xảy ra chỉ khi tiếp xúc hàng ngày với một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, ở những nơi gần hoặc có thể xảy ra khi tiếp xúc thân mật, cũng như khi quan hệ tình dục", Tiến sĩ Wafaa El-Sadr, giáo sư dịch tễ học và y học tại Đại học Columbia, cho biết.

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Richard Silvera, giáo sư y khoa tại Trường Y Icahn tại Mount Sinai, cho biết vì bệnh đậu khỉ có thể lây lan khi quan hệ tình dục, điều quan trọng là phải "trung thực và nói với bạn tình của bạn" về những rủi ro và khả năng bị phơi nhiễm trước đó.

CDC cho biết bệnh đậu mùa ở khỉ có thể lây nhiễm từ khi bắt đầu có các triệu chứng cho đến khi vết ban lành. Hai đến bốn tuần là thời gian mắc bệnh điển hình.

"Bạn có thể bị phát ban ở nhiều vùng trên cơ thể. Nó có thể giống như mụn nhọt, có thể giống như một vết sưng nhỏ hoặc giống như viêm nang lông khi nang lông bị nhiễm trùng", Tiến sĩ Robert Pitts, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại NYU Langone Health, cho biết.

Không dùng chung: Tránh dùng chung khăn tắm, quần áo và khăn trải giường

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Tiến sĩ Anne Rimoin, giáo sư dịch tễ học tại Đại học California, Los Angeles, cho biết vi rút có thể lây lan qua các đồ vật bị ô nhiễm bao gồm "quần áo, ga trải giường, khăn tắm và các vật liệu xốp khác".

Mặc dù hình thức lây truyền này gần như không phổ biến như tiếp xúc da kề da, nhưng bạn cần lưu ý khi dùng chung vật dụng với người khác.

"Virus này có thể sống trên những bề mặt đó trong một khoảng thời gian và sau đó lây lan sang người khác", Rimoin nói.

CDC cũng khuyến cáo nên tránh các dụng cụ hoặc cốc được người bị bệnh đậu mùa khỉ sử dụng.

Vệ sinh chung: Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất khử trùng tay có cồn

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"Vệ sinh tay là điều quan trọng nhất, không chỉ đối với bệnh đậu khỉ mà đối với bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào", phóng viên y khoa trưởng của ABC News, Tiến sĩ Jennifer Ashton cho biết.

Với bàn tay là vật trung gian giữa tất cả những gì chúng ta chạm vào và nơi vi trùng có thể xâm nhập như mắt, mũi, miệng thì việc vệ sinh tay là điều quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Các phương pháp phòng tránh đã thực hiện hai năm qua bạn vẫn nên giữu nguyên quy tắc.

Đeo khẩu trang, rửa tay ... nếu nó có tác dụng với COVID thì nó cũng có tác dụng với bệnh đậu mùa khỉ

Che đậy: Mặc quần áo đầy đủ có thể an toàn hơn, đặc biệt là khi gặp đám đông

Để giảm khả năng tiếp xúc da kề da với người có thể bị nhiễm vi rút, hãy mặc quần áo che thân cẩn thận.

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CDC cho biết "các lễ hội, sự kiện và buổi hòa nhạc nơi người tham dự mặc quần áo đầy đủ và không có khả năng tiếp xúc da kề da sẽ an toàn hơn", khi so sánh với các sự kiện tương tự với trang phục cắt xẻ và tiếp xúc gần.

"Đây không phải là những sự kiện có khả năng xảy ra lây truyền, nhưng tất nhiên, nếu bạn cảm thấy mình thuộc nhóm nguy cơ cao, bạn có thể muốn thận trọng hơn một chút". Tiến sĩ John Brownstein, một cộng tác viên của ABC News và giám đốc tại Bệnh viện Nhi đồng Boston chia sẻ.

Khử trùng: Lau sạch các bề mặt có thể bị nhiễm bẩn

Bệnh đậu mùa khỉ được coi là một loại vi-rút nhạy cảm với nhiều chất khử trùng, theo CDC. Họ khuyên bạn nên khử trùng những khu vực mà người bị bệnh đậu mùa khỉ đã từng ở và những đồ vật mà họ có thể đã sử dụng.

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Tiến sĩ Brownstein nói: "Đồng thời, mọi người sẽ không cần phải làm như những ngày COVID cũ, khi bạn còn nhiều sự nhầm lẫn và mua sạch các cửa hàng tạp hóa, khử trùng các vật dụng gia đình, khử trùng tất tần tật những nơi thực sự không có bất kỳ rủi ro nào”.

Đối với những người đặc biệt ở những khu vực có khả năng lây truyền cao, hoặc gặp phải các bề mặt hoặc đồ vật được người bị bệnh đậu mùa khỉ sử dụng, việc khử trùng có thể cung cấp sự bảo vệ bổ sung.

Nếu đủ điều kiện, hãy chủng ngừa: Liên hệ với sở y tế địa phương

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CDC hiện khuyến cáo rằng nên tiêm vắc-xin cho những người có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Điều này bao gồm những người đã tiếp xúc với bệnh đậu khỉ cũng như những người biết rằng một trong những người bạn tình của họ đã được chẩn đoán trong hai tuần qua hoặc những người có nhiều bạn tình trong hai tuần qua sống trong khu vực đã biết đến bệnh đậu khỉ. Mọi người nên cập nhật với sở y tế địa phương để xác định các yêu cầu về tính đủ điều kiện tiêm.

Luôn cập nhật: Luôn theo dõi thông tin mới

Tất cả chúng ta sẽ phải chia sẻ thông tin cùng nhau và hình dung ra hướng phòng tránh điều này khi chúng ta tiếp tục sống trong mooi trường đnag và sẽ có nguy cơ cao lây bệnh.

Ngay cả các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng cũng đang học hỏi thêm mỗi ngày.

Các chuyên gia và bác sĩ trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về loại vi rút này theo thời gian và kết quả là sự hướng dẫn từ các chuyên gia sẽ phát triển. Nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc giữ bình tĩnh là quan trọng.

Điều này hoàn toàn khác với Coronavirus về nhiều mặt và do đó mọi người nên nhận thức, quan tâm, nhưng đồng thời không nên thực sự hoảng sợ.

Theo ABC News