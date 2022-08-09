Rụng tóc hậu Covid: Đừng lo, áp dụng ngay 5 loại thực phẩm sau đây vào thực đơn để có mái tóc chắc khỏe.

Sức khỏe 09/08/2022 00:30

Dưới đây là 5 loại thực phẩm rất tốt cho mái tóc chắc khỏe cải thiện tình trạng rụng tóc hậu Covid mà bạn nên áp dụng ngay vào thực đơn mỗi ngày.

Rau lá xanh

Trong các loại rau xanh rất giàu vitamin A và C, là những vitamin hỗ trợ rất tốt trong việc bảo vệ nang tóc và giúp ích cho tóc mọc nhanh và chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin A còn giúp điều tiết tuyến bã nhờn ở chân tóc, tránh cho tóc bị mất nước và xơ rối. 

Để bổ sung thêm hai loại vitamin này, bạn có thể ăn các loại rau như cải bó xôi, cải thìa, cải rổ là những loại rau rất tốt trong việc ngăn tóc rụng.

Rụng tóc hậu Covid: Đừng lo, áp dụng ngay 5 loại thực phẩm sau đây vào thực đơn để có mái tóc chắc khỏe. - Ảnh 1
Cải bó xôi là loại rau rất tốt trong việc ngăn tóc rụng - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ cốc

Ngũ cốc là loại thực phẩm được nhiều chị em ưa thích khi ăn kiêng, ngoài ra đây còn là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho quá trình chăm sóc tóc, ngăn ngừa gãy rụng. Các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa như sắt, magie, vitamin B, E, phốt pho, chất bão hòa béo sẽ giúp tóc bạn chắc khỏe hơn và bạn không còn phải lo tóc rụng mỗi ngày nữa

Bạn có thể dùng ngũ cốc như một món ăn vặt hoặc dùng cho bữa sáng ăn kèm với sữa chua.

Rụng tóc hậu Covid: Đừng lo, áp dụng ngay 5 loại thực phẩm sau đây vào thực đơn để có mái tóc chắc khỏe. - Ảnh 2
Ngũ cốc không chỉ hỗ trợ giữ dáng mà còn giúp tóc chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình có thể giúp cải thiện rõ rệt mái tóc rụng của bạn. A xít béo omega có trong cá hỗ trợ ngăn ngừa việc sản xuất 5-alpha-reductase là nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc.

Nếu như bạn cũng đang mắc tình trạng suy giảm trí nhớ hậu Covid thì cá cũng là một thực phẩm quan trọng giúp tăng cường khả năng ghi nhớ đấy. Thật là một công đôi việc. 

Rụng tóc hậu Covid: Đừng lo, áp dụng ngay 5 loại thực phẩm sau đây vào thực đơn để có mái tóc chắc khỏe. - Ảnh 3
A xít béo omega có trong cá hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là loại rau củ là đại diện tiêu biểu cho các loại rau củ giàu vitamin A, một loại vitamin rất cần thiết cho mái tóc chắc khỏe. Với 130g khoai lang đã có thể đáp ứng 150% nhu cầu vitamin A trong một ngày. Ngoài ra, khoai lang cũng chứa vitamin B, C và E, ngăn ngừa sự lão hóa của nang tóc, giúp tóc khỏe mạnh hơn.

Rụng tóc hậu Covid: Đừng lo, áp dụng ngay 5 loại thực phẩm sau đây vào thực đơn để có mái tóc chắc khỏe. - Ảnh 4
Khoai lang giàu vitamin A cần thiết cho mái tóc chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi

Vitamin C là một thành phần quan trọng trong quá trình sản sinh chất dầu và collagen bảo vệ tóc. Nếu bạn đang cần bổ sung loại vitamin này thì ổi là một thực phẩm quan trọng không thể bỏ qua. Một quả ổi khoảng 55g có thể cung cấp đến 140% nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Chính vì thế tiêu thụ ổi mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa tóc khô, gãy rụng, cho bạn mái tóc chắc khỏe hơn. 

Rụng tóc hậu Covid: Đừng lo, áp dụng ngay 5 loại thực phẩm sau đây vào thực đơn để có mái tóc chắc khỏe. - Ảnh 5
Ăn một quả ổi mỗi ngày sẽ cải thiện đáng kể tình trạng tóc gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

 

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