Hơn 90% chị em phụ nữ có các thói quen gội đầu sai cách sau đây làm cho mái tóc ngày càng yếu

Sức khỏe 31/07/2022 21:42

Nhiều chị em có các thói quen gội đầu này, cần nên lưu ý và nhanh chóng khắc phục để đảm bảo mái tóc chắc khỏe, suôn mượt.

Nhiều người nghĩ thói quen gội đầu rất đơn giản và vô hại. Tuy nhiên có một số sai lầm mà bạn có thể không bao giờ nhận ra nó có thể dẫn đến tình trạng tóc mất nước, gãy rụng hoặc thậm chí là nhiễm trùng da đầu.

1. Gội bằng nước quá nóng

Nước ấm giúp biểu bì tóc nở ra, điều này thuận lợi để dầu gội và dầu xả phát huy công dụng. Tuy nhiên, gội đầu thường xuyên bằng nước quá nóng khiến sức đề kháng của mái tóc giảm đi, dễ bị gãy rụng vì biểu bì tóc mất dần phản xạ đóng lại. Ngược lại, nước lạnh khiến biểu bì tóc đóng chặt lại, tạo độ bóng mượt hơn cho mái tóc.

Hơn 90% chị em phụ nữ có các thói quen gội đầu sai cách sau đây làm cho mái tóc ngày càng yếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là teen nên gội bằng nước ấm, rồi xả bằng nước lạnh sau cùng. Nếu không thích nước lạnh, bạn có thể dùng hỗn hợp dầu táo và nước để làm "mặt nạ" cho tóc sau khi gội và dưỡng.

2. Xả nước không đủ trước khi xoa dầu và sử dụng quá nhiều dầu gội
Xả tóc kỹ trong ít nhất một phút trước khi dùng dầu gội đầu giúp loại bỏ hết cặn bám trên tóc trước khi sử dụng dầu gội. Để tóc ướt hoàn toàn trước khi thoa dầu gội là bước cần thiết để gội đầu hiệu quả. Nếu tóc bạn thấm đủ nước, dầu gội sẽ tạo bọt tốt hơn và trải đều hơn. Điều đó cũng sẽ giúp bạn phải sử dụng ít lượng dầu gội hơn.

Hơn 90% chị em phụ nữ có các thói quen gội đầu sai cách sau đây làm cho mái tóc ngày càng yếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Chà xát da đầu và đuôi tóc quá mạnh

Nhiều người có thói quen gãi mạnh tay khi gội đầu, nhất là khi đi gội ở cửa hàng tóc. Tuy nhiên thói quen gãi mạnh tay khi gội đầu có thể khiến lớp da đầu bị bào mòn, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm nấm da đầu. Bạn có biết mái tóc rất mỏng manh nên khi gãi mạnh bằng đầu móng tay có thể gây xơ rối, dễ gãy rụng.

Hơn 90% chị em phụ nữ có các thói quen gội đầu sai cách sau đây làm cho mái tóc ngày càng yếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, khi gội đầu bạn hãy chú ý xoa bóp chân tóc nhẹ nhàng bằng phần thịt ở các đầu ngón tay thay vì dùng móng tay gãi trực tiếp lên da đầu để bảo vệ mái tóc của mình nhé.

Bên cạnh đó, hành động chà xát đuôi tóc quá mạnh khi gội đầu cũng gây tổn thương cho tóc. Đuôi tóc thường ít nhờn nên khi gội đầu bạn chỉ cần "làm sạch chân tóc và da đầu bằng cách dùng năm ngón tay mở nhẹ nhàng xoa bóp" là được.

4. Gội đầu mỗi ngày

Các chuyên gia về tóc khẳng định, mái tóc đẹp nhất khi dầu tự nhiên được sản sinh từ da đầu ngấm xuống tận ngọn tóc. Vì vậy, họ khuyên bạn không nên gọi đầu mỗi ngày, thậm chí cách 2-3 ngày mới gội.

Nếu bạn lo lắng da đầu quá nhiều dầu, thì có thể sử dụng dầu gội khô hoặc chỉ xả bằng nước. Ngoài ra, teen nên để kiểu tóc ngắn nếu da đầu nhiều dầu.

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