Trong chế độ ăn hàng ngày các chuyên gia thường khuyên cân bằng dinh dưỡng , đặc biệt nên ăn nhiều rau củ, các loại rau chứa nhiều chất xơ, vitamin, đặc biệt rau có tác dụng ngăn ngừa bệnh, giải độc gan hiệu quả. Việc lựa chọn đúng loại rau sẽ giúp giải độc gan tốt, còn giúp cơ thể hết ngứa ngáy, ngăn ngừa táo bón và nhiệt miệng không thua kém bất cứ vị thuốc nào. Do đó, chúng ta có thể bổ sung các món rau bổ dưỡng để tăng cường thể chất, khỏe mạnh mà không lo ngại. Các loại rau được kể ra mà chúng ta có thể tận dụng như sau:

Có nhiều loại rau được trồng trong vườn nhà có tác dụng tốt cho sức khỏe . Thậm chí được ví như một thực phẩm chữa bệnh, ăn nhiều có lợi cho đường ruột, giải độc gan.

Theo Đông y, mồng tơi vị hơi chua nhạt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, chuyên trị rôm sảy, mụn nhọt và nóng trong người.

Rau mồng tơi đặc biệt còn chứa sắt, vitamin C, vitamin B, kali, canxi, natri giúp cải thiện chức năng gan. Việc dùng rau này sẽ giúp cơ thể hấp thụ chất nhầy pectin trong nó, từ đó giúp cải thiện chức năng gan, làm mát gan, giúp ngăn ngừa các bệnh về gan và các nội tạng khác của cơ thể hiệu quả. Món rau này rất ngon và bổ dưỡng, có thể chế biến với các món ăn khác nhau để tăng thêm hương vị.

Rau mồng tơi. Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót

Rau ngót có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt chứa nhiều chất đạm, có tác dụng tăng sức đề kháng cơ thể. Ngoài ra, rau ngót cũng là vị thuốc phòng trị nhiều bệnh như: hỗ trợ điều trị đái tháo đường, trị còi xương, trị khó ngủ, tăng cường thị lực hay trị đái dầm ở trẻ em.

Theo Đông y, rau ngọt vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, bổ huyết, kháng viêm, bù nước, giúp thanh lọc cơ thể, làm mát nội tạng, ngăn ngừa nóng trong vào mùa hè, nổi mụn nhọt.

Bạn có thể dùng rau ngót thường xuyên để tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Rau ngót tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Rau má

Trong y học cổ truyền, rau má vị ngọt đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bù nước, lợi tiểu, làm mát ruột gan, nội tạng.

Theo nghiên cứu hiện đại cho thấy, dịch chiết rau má có tác dụng làm lành vết thương, trị vảy nến, trị bỏng và mẩn ngứa người rất hiệu quả.

Thậm chí rau má đem xay sinh tố/ ép nước uống, làm salad, hay luộc, nấu canh đều tốt cho cơ thể, giúp nhuận gan, chống khát ngày hè rất tốt.

Một số cách để bảo vệ gan, phòng chống bệnh khác

Gan được xem là cơ quan giải độc quan trọng trong cơ thể, là một bộ phận có nhiều chức năng quan trọng và không thể thay thế. Một khi gan bị ảnh hưởng cũng sẽ dẫn đến sức khỏe bị suy giảm, và đồng thời kéo theo nhiều triệu chứng bệnh tật. Để phòng và bảo vệ gan, chúng ta có thể thay đổi một lối sống lành mạnh.

Dưới đây là các cách để bảo vệ sức khỏe gan nhờ các chế độ ăn, sinh hoạt:

- Ngưng uống rượu: Uống quá nhiều bia rượu gây hại, phá hủy các tế bào gan, gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Do loại thức uống này chứa cồn, khiến gan phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến gan dần suy yếu, mắc bệnh. Theo Thanh niên, thay vì uống đồ uống có đường, hãy thử uống trà xanh hoặc nước. Trà xanh chứa chất chống ô xy hóa giúp loại bỏ các tác nhân ô xy hóa gây hại trong cơ thể. Ngoài ra còn có nhiều loại thảo mộc có thể giúp làm sạch gan bao gồm rau diếp, bồ công anh và bạc hà.

Cách để giúp lá gan khỏe mạnh. Ảnh: Internet

- Sử dụng các thực phẩm lành mạnh: Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả, protein nạc, sữa và chất béo lành mạnh là những thực phẩm có lợi cho gan mà bạn có thể bổ sung. Củ nghệ và gừng, các loại rau họ cải, chẳng hạn như cải Brussels, súp lơ và cải xoăn cũng giúp thanh lọc gan khỏi độc tố. Những loại rau này chứa các hợp chất hóa học giúp gan phá vỡ hóa chất và kích thích tố. Hãy nhớ ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, hạn chế thức ăn béo, đường và mặn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như xơ gan và ung thư gan.

- Duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế stress: Một lối sống lành mạnh, không stress giúp cho quá trình thải độc gan diễn ra trơn tru, không ảnh hưởng. Nghe nhạc, thư giãn, đọc sách, tập thể dục có thể mang đến lối sống tích cực, tốt cho gan này.

- Đồng thời, tránh lạm dụng các thực phẩm chức năng được cho là tốt cho gan.