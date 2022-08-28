Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này

Sức khỏe 28/08/2022 16:37

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư hàng đầu ở nam giới. Nó thường xảy ra ở nam giới từ 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đã có sự gia tăng các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt trong dân số trẻ trong thời gian gần đây.

Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cảnh báo không nên chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị, vì nó có thể gây tử vong và không thể điều trị được. Thông thường, các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt bị bỏ ngó lơ, dẫn đến các giai đoạn phát triển của ung thư. Hãy ghi chú lại tất cả các dấu hiệu ban đầu của ung thư tuyến tiền liệt và đừng nhầm nó với một bệnh lành tính.

Ung thư tuyến tiền liệt là gì?

Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư tuyến tiền liệt là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng xảy ra ở tuyến tiền liệt, nơi giúp sản xuất tinh dịch nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng ở nam giới.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), ung thư tuyến tiền liệt bắt đầu khi các tế bào trong tuyến tiền liệt bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát.

Sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt chậm trong nhiều trường hợp. Điều đó nói rằng, chúng được giới hạn trong tuyến tiền liệt, nơi chúng có thể không gây hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo tờ Mayo Clinic, có một số bệnh ung thư phát triển mạnh và có thể lây lan nhanh chóng.

Các loại ung thư tuyến tiền liệt bao gồm:

  • Ung thư biểu mô tế bào nhỏ
  • Các khối u thần kinh nội tiết (trừ ung thư biểu mô tế bào nhỏ)
  • Ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp
  • Ung thư Sarcomas

Ung thư tuyến tiền liệt phổ biến nhất là ung thư biểu mô tuyến, là một loại ung thư phát triển trong các tuyến lót tuyến tiền liệt của bạn. Ung thư biểu mô tuyến cũng có thể xảy ra trong ung thư vú, dạ dày, phổi, tuyến tụy và ung thư đại trực tràng.

Các dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh ung thư tuyến tiền liệt cần lưu ý vì có thể bị nhầm với bệnh khác

Do tuyến tiền liệt nằm gần bàng quang và niệu đạo, nên nhiều khả năng một người có thể gặp một loạt các triệu chứng tiết niệu trong. Điều này thường xảy ra trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư và phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u. Một số dấu hiệu có thể bao gồm:

Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Khó đi tiểu
  • Nóng rát, đau hoặc khó chịu khi đi tiểu
  • Thường xuyên đi tiểu đêm
  • Có máu trong nước tiểu
  • Có máu trong tinh dịch
  • Mất kiểm soát bàng quang
  • Rối loạn cương dương
  • Đau khi xuất tinh

Điều gì xảy ra khi ung thư lan ra bên ngoài tuyến tiền liệt

Trong nhiều trường hợp, do không được chẩn đoán và điều trị, ung thư có thể lan ra ngoài tuyến tiền liệt đến các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cả xương và các hạch bạch huyết, gây ra những biến chứng nặng nề hơn.

Các dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt tiến triển hoặc di căn bao gồm:

  • Sưng chân hoặc vùng xương chậu
  • Tê hoặc đau ở hông, chân hoặc bàn chân
  • Đau xương kéo dài hoặc dẫn đến gãy xương

Những điều đàn ông trẻ tuổi cần biết về ung thư tuyến tiền liệt

Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi trung bình để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt lần đầu là 68. Tuy nhiên, nam giới cũng có thể phát triển ung thư tuyến tiền liệt ở độ tuổi trẻ hơn.

Trên toàn cầu, có sự gia tăng ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu ở nam giới từ 15 đến 40 tuổi.

Điều đó nói lên rằng, việc hiểu rõ các yếu tố nguy cơ của bạn, đi khám sàng lọc thường xuyên và biết các dấu hiệu cũng như triệu chứng của bệnh có thể giúp chẩn đoán sớm.

Các bác sĩ tin rằng chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi có khả năng tiến triển cao hơn, với cơ hội sống sót thấp hơn so với chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới lớn tuổi. Phải nói rằng, các phương pháp điều trị có thể khác nhau tùy theo độ tuổi, giai đoạn, triệu chứng và sức khỏe tổng thể.

Ai có nguy cơ bị ung thư cao hơn?

Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ biết rằng ung thư tuyến tiền liệt bắt đầu khi các tế bào trong tuyến tiền liệt phát triển những thay đổi trong DNA của chúng. Các tế bào bất thường là những gì tạo thành một khối u lây lan và tấn công các mô lân cận.

Nhưng trong khi nguyên nhân của tình trạng này không được biết đầy đủ thì có một số yếu tố có thể chỉ ra ai có nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn. 

Tuổi già, tiền sử gia đình bị ung thư và béo phì là một số yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến tiền liệt. Thói quen sống không lành mạnh của bạn cũng là nguyên nhân. Các chuyên gia tin rằng lựa chọn một chế độ ăn uống lành mạnh với đầy đủ trái cây và rau quả, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Đừng bỏ qua các dấu hiệu tái phát ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt cũng có thể tái phát, có nghĩa là nó có thể trở lại sau khi điều trị. Khi nó xảy ra một lần nữa xung quanh tuyến tiền liệt, nó được gọi là tái phát cục bộ. Nếu nó đã lan sang các bộ phận khác, nó được coi là di căn.

Dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tiền liệt tái phát có thể là sự gia tăng mức độ kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (PSA).

Các triệu chứng khác bao gồm: Tiểu ra máu, tiểu khó, mệt mỏi, đau lưng dưới, vàng da.

Làm thế nào để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Mặc dù không có cách nào được chứng minh lâm sàng để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, nhưng bạn luôn có thể lựa chọn lối sống phù hợp để hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Theo Mayo Clinic, ăn một chế độ ăn ít chất béo, tăng lượng trái cây và rau quả, giảm lượng sữa tiêu thụ hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, duy trì cân nặng hợp lý, hoạt động thể chất và đi kiểm tra thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ đáng kể.

Một số loại thực phẩm có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt?

Các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt mà hầu hết đàn ông đều bỏ qua nhưng không ngờ hậu quả đáng sợ đến thế này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tin rằng lựa chọn một chế độ ăn uống ít chất béo có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Theo Mayo Clinic, một số nghiên cứu cho thấy những người đàn ông ăn nhiều chất béo nhất mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Có thể nói rằng các cơ quan y tế đều khuyên mọi người nên ăn nhiều trái cây và rau quả, đồng thời giảm lượng sản phẩm từ sữa.

Nếu bạn có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt rất cao, thì bạn có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để được lựa chọn thuốc hoặc phương pháp điều trị có thể giúp giảm nguy cơ. Các nghiên cứu cho thấy có một số loại thuốc do bác sĩ khuyên dùng có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt nói chung. Những loại thuốc này có thể giúp kiểm soát sự mở rộng tuyến tiền liệt.

Theo Times of India

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