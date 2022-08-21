2 kiểu ăn bún, ngon miệng nhưng hại thân, rước bệnh vào người mà nhiều người mắc phải

Sức khỏe 21/08/2022 08:15

Ăn đúng cách vẫn còn là điều mà nhiều người Việt còn xem nhẹ, chính vì thế bệnh tật phát sinh qua cách ăn uống luôn là vấn đề gây "đau đầu" nhưng lại không nhiều người để tâm.

Nhắc đến ẩm thực Việt thì không thể thiếu các món bún ngon lành, đầy dinh dưỡng. Đây là món ăn mọi người có thể ăn vào bất cứ bữa ăn nào, và mỗi người đều thích ăn nhiều kiểu khác nhau. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 2 kiểu ăn sau đây.   

Ăn bún còn quá nóng

Những bát bún khi phục vụ tại bàn đều nóng sốt, vừa thổi vừa ăn, nhiều người thích cảm giác xì xụp bát bún nóng hổi để có cảm giác ấm bụng. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm quá nóng đã được WHO liệt kê là một trong những nguyên nhân gây ung thư. WHO phân loại thực phẩm quá nóng nghĩa là cao hơn 65 độ C, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản.

2 kiểu ăn bún, ngon miệng nhưng hại thân, rước bệnh vào người mà nhiều người mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lý do là bởi nhiệt độ cao sẽ làm tổn thương thực quản, khoang miệng... lâu dần sẽ tăng sinh tế bào ung thư. Để bảo vệ cho sức khỏe, các gia đình nên chờ cho bún nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C rồi mới ăn. Có thể chia bún ra bát ăn nhỏ để bún nguội nhanh hơn.

Bún quá trắng và dai giòn

Bún là thực phẩm phổ biến và được bán khắp các chợ. Người ăn bún không thể biết được nhà sản xuất có dùng thành phần phụ gia nào để sản xuất bún hay không.

Tuy nhiên, PGS Trần Hồng Côn (Khoa Hoá học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) cho biết từ trước đến nay rất nhiều lần làm xét nghiệm thì đã chỉ ra trong bún có chất huỳnh quang được gọi là tinopal. Chất này thường được cơ sở sản xuất thêm vào để sợi bún được trong, dai ngon hơn. Tinopal chủ yếu dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, vải, sợi, mực in, mỹ phẩm... chất này vô cùng nguy hiểm, có thể gây suy gan, suy thận và lâu dần dẫn đến ung thư nhưng nhiều cơ sở vẫn bất chấp sự nguy hiểm này để kiếm lời.

2 kiểu ăn bún, ngon miệng nhưng hại thân, rước bệnh vào người mà nhiều người mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài huỳnh quang, hàn the cũng là chất cấm thường được gian thương sử dụng để làm bún. Nếu sử dụng hàn the lâu ngày có thể gây ngộ độc tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, gây hại cho thận.

Để mua bún sạch, các bà nội trợ nên chọn bún có màu đục như màu hạt cơm, bún hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn.

5 bí quyết giảm cân "thần thánh" đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết

5 bí quyết giảm cân "thần thánh" đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết

Chỉ bằng các thói quen tưởng chừng đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cân nặng của mình, cũng như giảm thiểu tình trạng thừa cân, giữ được vóc dáng thon gọn và tăng cường sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   2 kiểu ăn bún rước bệnh bảo vệ sức khỏe Kiến thức về chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm