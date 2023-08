Những bát bún khi phục vụ tại bàn đều nóng sốt, vừa thổi vừa ăn, nhiều người thích cảm giác xì xụp bát bún nóng hổi để có cảm giác ấm bụng. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm quá nóng đã được WHO liệt kê là một trong những nguyên nhân gây ung thư. WHO phân loại thực phẩm quá nóng nghĩa là cao hơn 65 độ C, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do là bởi nhiệt độ cao sẽ làm tổn thương thực quản, khoang miệng... lâu dần sẽ tăng sinh tế bào ung thư. Để bảo vệ cho sức khỏe, các gia đình nên chờ cho bún nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C rồi mới ăn. Có thể chia bún ra bát ăn nhỏ để bún nguội nhanh hơn.