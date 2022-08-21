Nhắc đến ẩm thực Việt thì không thể thiếu các món bún ngon lành, đầy dinh dưỡng . Đây là món ăn mọi người có thể ăn vào bất cứ bữa ăn nào, và mỗi người đều thích ăn nhiều kiểu khác nhau. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 2 kiểu ăn sau đây.

Lý do là bởi nhiệt độ cao sẽ làm tổn thương thực quản, khoang miệng... lâu dần sẽ tăng sinh tế bào ung thư. Để bảo vệ cho sức khỏe , các gia đình nên chờ cho bún nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C rồi mới ăn. Có thể chia bún ra bát ăn nhỏ để bún nguội nhanh hơn.

Những bát bún khi phục vụ tại bàn đều nóng sốt, vừa thổi vừa ăn, nhiều người thích cảm giác xì xụp bát bún nóng hổi để có cảm giác ấm bụng. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm quá nóng đã được WHO liệt kê là một trong những nguyên nhân gây ung thư. WHO phân loại thực phẩm quá nóng nghĩa là cao hơn 65 độ C, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản.

Bún quá trắng và dai giòn

Bún là thực phẩm phổ biến và được bán khắp các chợ. Người ăn bún không thể biết được nhà sản xuất có dùng thành phần phụ gia nào để sản xuất bún hay không.

Tuy nhiên, PGS Trần Hồng Côn (Khoa Hoá học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) cho biết từ trước đến nay rất nhiều lần làm xét nghiệm thì đã chỉ ra trong bún có chất huỳnh quang được gọi là tinopal. Chất này thường được cơ sở sản xuất thêm vào để sợi bún được trong, dai ngon hơn. Tinopal chủ yếu dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, vải, sợi, mực in, mỹ phẩm... chất này vô cùng nguy hiểm, có thể gây suy gan, suy thận và lâu dần dẫn đến ung thư nhưng nhiều cơ sở vẫn bất chấp sự nguy hiểm này để kiếm lời.

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Ngoài huỳnh quang, hàn the cũng là chất cấm thường được gian thương sử dụng để làm bún. Nếu sử dụng hàn the lâu ngày có thể gây ngộ độc tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, gây hại cho thận.

Để mua bún sạch, các bà nội trợ nên chọn bún có màu đục như màu hạt cơm, bún hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn.