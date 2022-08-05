5 bí quyết giảm cân "thần thánh" đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết

Sức khỏe 05/08/2022 12:11

Chỉ bằng các thói quen tưởng chừng đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cân nặng của mình, cũng như giảm thiểu tình trạng thừa cân, giữ được vóc dáng thon gọn và tăng cường sức khỏe.

1. Đặt mục tiêu một cách thực tế

5 bí quyết giảm cân 'thần thánh' đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một thực tế không “ngọt ngào” mà ai cũng biết là giảm cân không phải câu chuyện dễ dàng và bạn phải đánh đổi để có thể đạt được mục tiêu. Để đạt được kết quả tối đa trong một thời gian ngắn nhất hãy lên một mục tiêu cụ thể và thực tế. Hãy thực tế rằng trong vòng 1 tuần bạn không thể giảm liền 5kg, tối đa chỉ có thể giảm 1-2 pounds. Có thể chúng ta không có một sự thay đổi quá rõ ràng nhưng bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thoải mái ngay từ chính trong bản thân mình.

2. Chú trọng vào protein

Theo chuyên gia Kimszal: "Một cách để giảm cân là xem chế độ ăn uống của bạn và xem lượng protein bạn đang nạp vào cơ thể".

Tiêu hóa protein đốt cháy gấp 2 lần lượng calo so với tiêu hóa carbohydrate. Protein là chất sinh nhiệt nhất trong số 3 chất dinh dưỡng đa lượng. Với mức calo nạp vào được cân đối và khẩu phần ăn chứa nhiều protein hơn so với carbs hoặc chất béo, sẽ có nhiều calo được đốt cháy hơn.

5 bí quyết giảm cân 'thần thánh' đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chế độ ăn giàu protein cũng giúp hỗ trợ chức năng của não bộ và giúp cơ thể tạo ra nhiều năng lượng. Cùng với đó là giúp tăng cường sức mạnh và khối lượng cơ bắp.

Để nâng cao hiệu quả giảm cân, bạn chỉ cần nhắm tới 25 – 35% lượng calo từ protein có thể nạp. Nói cách khác, bạn có thể tìm thấy số gram protein cần phải ăn bằng cách nhân lượng calo của bạn với 0,075. Ví dụ, trong chế độ ăn 2.000 calo, bạn sẽ ăn 2.000 x 0,075 = 150 gram protein.

3. Tăng lượng rau củ trong bữa ăn

5 bí quyết giảm cân 'thần thánh' đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên ăn nhiều rau và trái cây. Đây là một phương pháp rất tự nhiên và hiệu quả cho việc giảm cân. Rau và trái cây có chứa nhiều nước và chất xơ, nó giúp bạn no bụng chỉ trong vài calo. Chế biến chúng bằng cách cho thêm một ít chanh mà không cho thêm bất kì chất béo nào nhé!

4. Uống hai ly nước trước các bữa ăn

5 bí quyết giảm cân 'thần thánh' đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia khuyên bạn nên uống hai ly nước lớn trước mỗi bữa ăn để tránh việc ăn quá nhiều. Thói quen đơn giản này giúp bạn cảm thấy no dẫn đến việc ăn ít hơn trong bữa, ngăn chặn hành động ăn uống vô độ. Đồng thời, uống nước trước khi ăn làm tăng tốc độ trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo.

5. Kéo giãn các cơ

5 bí quyết giảm cân 'thần thánh' đơn giản, dễ thực hiện mà chị em phụ nữ nào cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tính linh hoạt cho phép bạn thực hiện hầu hết các hoạt động thể chất. Ngoài ra, càng có một cơ thể linh hoạt, bạn càng ít bị chấn thương khi tập thể dục hoặc vận động. Yoga là một trong những lựa chọn tuyệt vời, bạn có thể tập vài động tác yoga trước khi tập các bài thể dục khác. Không chỉ mang lại lợi ích cho sức khoẻ, yoga còn là phương pháp đốt cháy calo hữu hiệu.

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