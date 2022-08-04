Ăn bún phở sẽ dễ gây ung thư nếu bạn còn giữ 3 thói quen sau đây

Sức khỏe 04/08/2022 18:13

Bún hay phở là món ăn quen thuộc được nhiều người Việt ưa dùng vào buổi sáng, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 3 thói quen ăn bún, phở dễ dẫn đến nguy cơ ung thư mà người Việt thường hay mắc phải.

Dùng cọng bún quá dai giòn, quá trắng

Bún là loại thực phẩm ăn liền và được bày bán rộng rãi hằng ngày. Theo nhiều chuyên gia đã cho rằng rất khó kiểm soát thành phần phụ gia để sản xuất bún vì bún không được đóng gói, ghi bao bì cụ thể thành phần, phụ gia sử dụng.

Tuy nhiên, PGS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) cho biết trong những thí nghiệm thì đã chỉ ra trong bún có chất huỳnh quang hay tinopal. Chất này thường được cơ sở làm bún thêm vào để sợi bún được trong, dai ngon hơn. Ngoài ra, hàn the cũng rất thường được gian thương sử dụng trong khi làm bún để kiếm lời. Đây là những chất vô cùng nguy hiểm, tiêu thụ quá liệu có thể gây suy gan, suy thận và dẫn đến ung thư.

Ăn bún phở sẽ dễ gây ung thư nếu bạn còn giữ 3 thói quen sau đây - Ảnh 1
Chất huỳnh quang hay tinopal và hàn the thường được cơ sở làm bún thêm vào để sợi bún được trong, dai ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

 Chuyên gia cho rằng khi mua bún, các bà nội trợ nên chọn bún có hơi nát, nhuyễn, dễ đứt, màu đục. 

Ăn bún quá nóng

Theo WHO, tiêu thụ thực phẩm quá nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Thực phẩm quá nóng nghĩa là thực phẩm được chế biến cao hơn 65 độ C. Với độ nóng này có thể làm tổn thương khoang miệng, thực quản, hầu họng và tăng nguy cơ ung thư.

Ăn bún phở sẽ dễ gây ung thư nếu bạn còn giữ 3 thói quen sau đây - Ảnh 2
Tiêu thụ thực phẩm quá nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng tránh trường hợp này, các gia đình có thể chờ cho bún nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C rồi mới thưởng thức.

Nuốt bún mà không nhai

Nhiều người khi ăn bún hay phở có xu hướng nhai nhanh, nuốt vội vì đây là thực phẩm nước, dễ ăn. Thói quen nhai thức ăn không kỹ sẽ khiến thức ăn không được tiêu hóa hết, chuyển đến dạ dày trong khi vẫn ở dạng thô. Từ đó sẽ gây hại niêm mạc dạ dày, tăng thời gian làm việc cho dạ dày, nguy cơ cao dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày. 

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