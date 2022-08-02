"Bửu bối" trong việc phòng chống ung thư và tăng cường sức khỏe gọi tên ớt chuông

Sức khỏe 02/08/2022 08:27

Ớt chuông không chỉ được xem như thực phẩm giúp chị em giảm cân, làm đẹp da, mượt tóc mà đối với việc ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như ung thư, cholesterol trong máu, v.v. cũng hiệu quả số 1.

1. Phòng chống ung thư

Một loại chất chống oxy hóa, được gọi là lycopene, có trong ớt chuông đỏ. Nó là một loại carotenoid giúp chống lại các gốc tự do có được từ việc tiếp xúc với chất độc tự nhiên môi trường. Lycopene cũng có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ớt vàng và màu da cam cũng rất giàu carotenoid, mà có thể bảo vệ tim mạch.

'Bửu bối' trong việc phòng chống ung thư và tăng cường sức khỏe gọi tên ớt chuông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Hỗ trợ giảm cân và tốt cho đường ruột

Ớt chuông chứa ít calo, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông không chứa capsaicin - chất gây nóng trong người như các loại ớt khác. Chúng chỉ sinh nhiệt lượng thích hợp giúp tăng cường trao đổi chất chứ không làm tăng huyết áp hay nhịp tim.

'Bửu bối' trong việc phòng chống ung thư và tăng cường sức khỏe gọi tên ớt chuông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, chất xơ trong những loại ớt này giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chúng còn bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, giúp điều trị táo bón và hội chứng ruột kích thích.

3. Giảm cholesterol trong máu

'Bửu bối' trong việc phòng chống ung thư và tăng cường sức khỏe gọi tên ớt chuông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các capsaicin trong ớt chuông có nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, giảm đau và giúp giảm bớt tình trạng viêm. Ớt chuông cung cấp 3 g chất xơ mỗi cốc, có thể giúp điều chỉnh tiêu hóa và nồng độ cholesterol.

4. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C rất quan trọng để duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và xây dựng collagen mạnh mẽ để hỗ trợ da và khớp. Nó là công cụ giúp giảm nguy cơ viêm khớp và kháng viêm. Vitamin K hỗ trợ quá trình hình thành cục máu đông. Nó rất quan trọng để phát triển xương chắc khỏe và bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của quá trình ôxy hóa.

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