Bệnh đậu mùa khỉ có giống với Covid-19 không? Bạn có thực sự nên lo lắng?

Sức khỏe 05/08/2022 12:11

Khi WHO tuyên bố bệnh đậu mùa ở khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, đây là cách nó khác với coronavirus.

 

 

 

Bệnh đậu mùa khỉ có giống với Covid-19 không? Bạn có thực sự nên lo lắng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

"Chúng ta có một đợt bùng phát đã lan nhanh khắp thế giới thông qua các phương thức lây truyền mới mà chúng ta hiểu quá ít về nó. Tôi biết đây không phải là một quá trình dễ dàng hoặc đơn giản và có nhiều quan điểm khác nhau", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Mặc dù tuyên bố khẩn cấp hy vọng sẽ thúc đẩy đầu tư mới vào việc điều trị căn bệnh hiếm gặp và làm trầm trọng thêm tình trạng tranh giành vắc xin khan hiếm, nhưng nó cũng có khả năng dẫn đến sự hoảng loạn trên toàn thế giới, vốn đang quay cuồng vì hậu quả của đại dịch Corona. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ không giống như Covid-19.

Bệnh đậu mùa khỉ có giống với Covid-19 không? Bạn có thực sự nên lo lắng? - Ảnh 2

Trong hình minh họa này có thể thấy các ống nghiệm có nhãn "dương tính với vi rút đậu mùa khỉ". (Ảnh: Reuters)

 

Đậu mùa khỉ và virus Corona: Hai virus nguy hiểm như thế nào?

Hai loại virus này hoàn toàn khác nhau, trong khi coronavirus do SARS-CoV-2 gây ra, bệnh đậu mùa khỉ thuộc giống Orthopoxvirus trong họ Poxviridae, bao gồm virus variola (gây bệnh đậu mùa).

Trong khi SARS-CoV-2 là một chủng mới lây truyền qua đường hô hấp vào tấn công phổi và các cơ quan khác, chúng ta đã biết về bệnh đậu mùa ở khỉ. "Nếu COVID giống như vết rắn cắn, thì bệnh đậu mùa giống như rệp. Quan trọng và đáng lo ngại, nhưng không giống nhau", Tiến sĩ Faheem Younus, Trưởng khoa Truyền nhiễm tại Đại học Maryland cho biết.

Triệu chứng khác nhau như thế nào? 

Các triệu chứng của bệnh Covid-19 và bệnh đậu mùa ở khỉ, mặc dù tương tự nhau ở một mức độ, nhưng cường độ khác nhau. Các triệu chứng của Covid-19 bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, nhức đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn và tiêu chảy.

Nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ lây lan khi tiếp xúc gần và có xu hướng gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương da đầy mủ ở mức trung bình trên toàn cầu. (Ảnh: AFP)

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau nhức cơ thể, ớn lạnh, mệt mỏi và các vết sưng tấy trên các bộ phận của cơ thể. Vi rút có thể khiến người ta lây nhiễm trong nhiều tuần và các tổn thương có thể cực kỳ đau đớn.

Cách thức lây truyền vi rút  

Trong khi Coronavirus lây lan giữa những người tiếp xúc gần gũi với nhau, nó có thể lây lan từ miệng hoặc mũi của người bị bệnh dưới dạng các hạt chất lỏng nhỏ khi họ ho, hắt hơi, nói, hát hoặc thở. Trong khi đó, bệnh đậu khỉ lây lan chủ yếu qua tiếp xúc da kề da, nhưng nó cũng có thể lây truyền qua khăn trải giường do người bị bệnh đậu mùa khỉ sử dụng. Mặc dù nó đang di chuyển trong dân chúng như một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng các quan chức vẫn đang theo dõi các loại lây lan khác có thể làm bùng phát dịch bệnh.

Bệnh do vi rút đã lây lan chủ yếu ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới trong đợt bùng phát gần đây bên ngoài châu Phi, nơi nó là dịch bệnh lưu hành. Vi rút khó lây truyền hơn vì nó cần da tiếp xúc gần với tổn thương và chất dịch. 

Bệnh đậu mùa khỉ có giống với Covid-19 không? Bạn có thực sự nên lo lắng? - Ảnh 3

Có những lo ngại về tỷ lệ ca bệnh leo thang, nguồn cung cấp vắc xin và phương pháp điều trị thiếu hụt. (Ảnh: Reuters)

Điều trị hai căn bệnh đáng sợ này ở đâu?

Thế giới đã mất gần một năm để tìm ra cách đối phó với SARS-CoV-2 vì đây là một chủng vi rút mới, trong đó, Covid-19 đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên toàn thế giới, giết chết hàng vạn người. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa ở khỉ đã nằm trong tầm ngắm của chúng ta trong nhiều thập kỷ và các nhà khoa học đã có thể phá vỡ cơ chế của nó và phát triển vắc xin.

Những người tiếp xúc với bệnh đậu mùa ở khỉ thường được tiêm một trong số các loại vắc xin đậu mùa, đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa ở khỉ. Thuốc chống vi rút cũng đang được phát triển. Tuy nhiên, không giống như nhiều công ty sản xuất vắc xin Covid-19, chỉ có một nhà sản xuất vắc xin được sử dụng để chống lại bệnh đậu mùa ở khỉ, đó là Bavarian Nordic của Đan Mạch.

Bệnh đậu mùa khỉ có giống với Covid-19 không? Bạn có thực sự nên lo lắng? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan Liên Hợp Quốc trước đây cho biết họ đang làm việc để tạo ra một cơ chế chia sẻ vắc xin cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng cung cấp một số chi tiết về cách thức hoạt động của nó. 

"Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm" là hồi chuông cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mong muốn kích hoạt phản ứng quốc tế phối hợp và có thể mở khóa tài trợ để hợp tác chia sẻ vắc xin và phương pháp điều trị.

Theo Indiatoday

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