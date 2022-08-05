Ngủ trưa quá nhiều tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ, vậy cần bao nhiêu phút là đủ?

Từ xưa đến nay, giấc ngủ trưa được xem là một trong những việc quan trọng giúp phục hồi năng lượng, tái tạo sức lao động và cho bạn thể trạng khỏe mạnh hơn. Các lợi ích từ giấc ngủ trưa cũng được chỉ ra giúp giảm stress, tăng khả năng não bộ và cải thiện hiệu suất làm việc tốt hơn bao giờ hết.

Cao huyết áp, hay còn được gọi là tăng huyết áp , là một tình trạng áp lực máu đẩy vào thành động mạch khi tim bơm máu quá cao. Nếu áp lực này tăng lên cao theo thời gian, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác trong đó có đột quỵ. Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, căn bệnh khiến nhiều người phải chịu những di chứng nặng nề nếu qua khỏi và là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Kết quả nghiên cứu vẫn không chênh lệch ngay cả khi các nhà khoa học đã loại trừ các trường hợp người có nguy cơ cao bị tăng huyết áp như những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, những người có nồng độ cholesterol cao, người làm ca đêm. Chính vì điều đó, về giấc ngủ trưa, bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng lại.

Tuy nhiên, việc ngủ trưa quá nhiều lại dẫn đến những hệ lụy. Cụ thể, theo một nghiên cứu chứng minh những người thường xuyên ngủ trưa có nguy cơ mắc hội chứng tăng huyết áp tăng lên 12% theo thời gian. Thậm chí, nghiêm trọng hơn là khả năng dễ bị đột quỵ lên đến 24% so với những người không bao giờ ngủ trưa.

Theo đó, các chuyên gia khuyên mọi người chỉ nên ngủ trưa từ 15-20 phút, khoảng thời gian này là tốt nhất với người đang thiếu ngủ. Khi có giấc ngủ vừa đủ, bạn cũng phòng tránh được các bệnh nói trên.

Những nghiên cứu cũng được chỉ ra, khi bạn ngủ ở một thời gian thích hợp mang lại nhiều lợi ích:

Bạn tỉnh táo hơn: Không có gì tuyệt vời hơn việc nghỉ ngơi giữa giờ như giấc ngủ trưa sẽ mang lại hiệu quả, giúp cho quá trình làm việc hiệu suất hơn, giống như được tái tạo và bắt đầu một ngày mới. Điều đó cũng đã từng được nghiên cứu và chứng minh.

hông có gì tuyệt vời hơn việc nghỉ ngơi giữa giờ như giấc ngủ trưa sẽ mang lại hiệu quả, giúp cho quá trình làm việc hiệu suất hơn. Ảnh: Internet

Tăng nhận thức cảm tính: Chỉ với một giấc ngủ trưa ngắn, bạn đánh thức các giác quan hoạt động hiệu quả, thậm chí nó được ví như một giấc ngủ đêm trong việc nâng cao nhận thức giác quan tuyệt vời.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe tổng thể: Nếu bạn ngủ vừa đủ, bạn không nằm trong tình trạng thiếu ngủ, bạn có thể tìm được liều thuốc giải độc của hormone khi chúng ta đang ngủ. Vì vậy, giấc ngủ trưa không chỉ tốt cho tim mà còn giúp giảm lo lắng và căng thẳng.

Giúp tâm trạng tuyệt vời hơn và ngăn chặn kiệt sức: Một giấc ngủ ngắn vào giờ trưa sẽ giúp tâm trí có một khoảng thời gian để thư giãn và thoải mái hơn. Điều này tạo không gian cho những ý tưởng mới hình thành trong đầu và cũng giúp cơ thể ngăn chặn tình trạng kiệt sức, tăng khả năng sáng tạo và lao động hiệu quả.

Bạn nên làm gì để có giấc ngủ ngon

Tập trung vào giấc ngủ: Bạn có thể chọn một nơi yên tĩnh, tránh tiếng động

Ngủ trong phòng tối: Ngủ trưa khi trời còn sáng sẽ khó hơn khi ngủ ban tối. Để dễ đi vào giấc ngủ hơn bạn nên kéo rèm lại hoặc đeo dụng cụ che mắt, giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn.

Đặt đồng hồ báo thức: Vì bạn đang cần định mức thời lượng đồng hồ từ 15-20 phút không hơn để có được trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Ngủ trưa 15-20 phút giúp bạn tỉnh táo hơn. Ảnh: Internet

Chọn một khung giờ nhất định: Đây là cách để bạn có được một giấc ngủ thoải mái và điều độ, chủ động tạo giấc ngủ sẽ mang lại một giấc ngủ trưa tốt. Chúng được mệnh danh là "một giấc ngủ ngắn được chủ động và giám sát".

Tránh xem TV, điện thoại trước khi ngủ: Những việc làm trên vô tình kéo dài thời gian của bạn, thậm chí khiến bạn không có được giấc ngủ trưa thật sâu và thỏa mãn. Bạn cũng tránh để các thiết bị này gần vị trí ngủ của mình, tốt hơn, bạn có thể tắt sóng.

Không ăn quá no trước khi ngủ: Việc ăn quá no và bạn nằm ngủ ngay dễ khiến bạn bị đau dạ dày và việc ngủ không được thoải mái.