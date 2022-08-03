3 vị trí ‘thâm đen’ trên cơ thể tố cáo bệnh gan tiềm ẩn, bạn chú ý đi khám ngay kẻo trễ

Sức khỏe 03/08/2022 08:35

Bạn biết không, gan là cơ quan chiếm vị trí quan trọng hàng đầu mà chúng ta cần bảo vệ. Bản thân gan khi gặp tình trạng không tốt dễ khiến chúng ta gặp nhiều tình trạng bệnh tật.

Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ gan bị bệnh, trong đó, sắc tố và các vị trí đen bất thường trên cơ thể mách bảo chúng ta cần cẩn trọng và nên đi khám ngay. Hãy quan sát các vị trí sau:

Môi thâm đen bất thường

Trên thực tế, những người mắc phải sắc tố môi thâm đen thường bị hiểu lầm do nhiễm lạnh, tuy nhiên môi nhiễm lạnh có thể cải thiện bằng việc sưởi ấm hoặc điều chỉnh nhiệt độ thích hợp giúp bạn tháo gỡ những khó khăn này. Ngược lại, môi bạn trở nên thâm đen không thay đổi (hãy chú ý sắc tố trong một thời gian), bạn có thể nghi ngờ đó là do gan đã có vấn đề. Bản thân gan thực hiện chức năng phân hủy chất độc, tuy nhiên, các chất độc này không thể đào thải ra ngoài, về lâu dài sẽ tích tụ một lượng lớn chất độc và làm khí huyết ứ trệ, khiến môi thâm đen. Bạn cần đi khám sức khỏe và cải thiện bệnh tình liên quan đến gan sớm nhất.

3 vị trí ‘thâm đen’ trên cơ thể tố cáo bệnh gan tiềm ẩn, bạn chú ý đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 1
Môi dần thâm rõ rệt. Ảnh: Internet

Sắc mặt tối đen

Sắc mặt ngày càng tối đen biểu hiện do chức năng gan bị suy giảm. Trong khi gan có vai trò trao đổi chất trong cơ thể, bạn lại không mắc phải tình trạng đen do nắng, biểu hiện sắc mặt tối đi hơn cho thấy gan không phân hủy và giải độc tố được.

Một khi mắc bệnh gan thì chức năng giải độc của gan sẽ bị suy yếu, lâu ngày các chất độc thải ra sẽ tích tụ lại. Hậu quả là sắc mặt của bạn sẽ tối sầm lại và không còn giữ được sự hồng hào, tươi tắn nữa. Tốt nhất, bạn nên tìm đến các bệnh viện khám sức khỏe và cải thiện bệnh gan sớm nhất có thể.

3 vị trí ‘thâm đen’ trên cơ thể tố cáo bệnh gan tiềm ẩn, bạn chú ý đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 2
Sắc mặt ngày càng tối đen biểu hiện do chức năng gan bị suy giảm. Ảnh: Internet

Móng tay đen

Những dấu hiệu trên móng tay biểu hiện tình trạng bệnh gan. Sắc tố thông thường trên bộ phận này sẽ có màu hồng và nếu bạn để ý mép móng tay dần trở nên đen và xuất hiện những đường sọc dọc thì cũng cần xem xét có phải do chức năng gan gặp vấn đề hay không. Khi mắc bệnh gan, quá trình lưu thông máu sẽ bị tắc nghẽn, dẫn đến đầu móng tay không thể nhận đủ máu để nuôi dưỡng nên sẽ xuất hiện triệu chứng móng có màu sắc bất thường.

3 vị trí ‘thâm đen’ trên cơ thể tố cáo bệnh gan tiềm ẩn, bạn chú ý đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 3
Móng tay đen bất thường. Ảnh: Internet

Bạn nên làm gì để bảo vệ gan trước khi quá muộn?

Hạn chế rượu bia: Tiêu thụ rượu quá mức là nguyên nhân phổ biến của bệnh xơ gan, chiếm khoảng 48% các ca tử vong do xơ gan. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân hàng đầu bạn cần chú ý để gan luôn khỏe mạnh. Hạn chế sử dụng rượu bia và thay thế bằng các thực phẩm tốt cho sức khỏe khác.

Giữ cân nặng ổn định: Với thói quen uống nước lọc thay vì đồ uống có đường hoặc đồ uống có gas, bạn sẽ giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Mỗi ngày, người trưởng thành nên uống 2-3 lít nước, trẻ nhỏ có thể uống ít hơn tùy thuộc vào độ tuổi để không bị tăng cân và mắc các bệnh về gan, thận.

Tránh vận động quá ít: Không nên ngừng tập luyện hay không có bất cứ môn thể thao nào, hãy tranh thủ những lúc nghỉ ngơi trong ngày để đi bộ từ 15 đến 20 phút. Điều này sẽ tránh được việc lưu trữ chất béo trong gan do lối sống ít vận động.

Sử dụng các thực phẩm lành mạnh: Bạn cần lưu ý hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm ăn nhẹ đóng gói, thay vào đó, sử dụng các thực phẩm tươi chứa lượng vitamin thiết yếu tăng cường bảo vệ gan sẽ giúp bạn khỏe mạnh, tăng cường chống lão hóa cho cơ thể: cải bó xôi, hạt hạnh nhân, yến mạch, cá hồi, trà xanh, bông cải xanh…

Giảm lượng đường nạp vào cơ thể: Khi gan nhận được lượng đường dư thừa, nó sẽ lưu trữ chúng dưới dạng các tế bào mỡ. Trong thực tế hạn chế các sản phẩm chế biến quá kỹ (nước sốt, nước ngọt, các món ăn công nghiệp, v.v.), giàu đường (sirô ngô, maltodextrin, v.v.). Không tiêu thụ quá 25g đường mỗi ngày là cách tốt nhất phòng tránh bệnh gan nguy hiểm.

Tránh sử dụng chung đồ dùng: Nếu bạn đang sống chung với người bị viêm gan hoặc có nguy cơ mắc bệnh viêm gan, hãy tránh chia sẻ các đồ dùng cá nhân như lược chải, dao cạo râu, bàn chải đánh răng… với người đó. Bất kỳ vật dụng nào có thể dính một chút máu rất nhỏ, khó xác định trong khi sử dụng đều không an toàn. Những thành viên trong gia đình người có nguy cơ mắc viêm gan B cao cần đặc biệt lưu ý.

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