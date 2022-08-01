‘1 dày 2 mềm’ - ‘1 lười 2 siêng’ giúp phụ nữ trung niên tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và dẻo dai mỗi ngày

So với nam giới, phụ nữ được biết đến với mức tuổi thọ cao hơn, phần nào đó do chị em chú ý đến các cách chăm sóc và bảo vệ cơ thể tốt hơn. Chính nhờ nhiều thói quen cùng các cách sinh hoạt khoa học mà phụ nữ duy trì vẻ đẹp, đồng thời ít bệnh tật và khỏe khoắn hơn. Nhìn vào một phụ nữ trung niên có các biểu hiện sau, bạn cũng đủ thấy họ khỏe mạnh.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi hầu hết chị em phải đối mặt với nhiều nguy cơ về lão hóa, suy giảm sức khỏe thì việc cần quan tâm đến các chế độ ăn, thói quen hay môi trường sống hàng ngày lại càng trở nên quan trọng.

Đông y có cách chữa bệnh và đặc biệt là đoán biết bệnh tình thông qua sắc khí, hoặc chỉ với một vài biểu hiện nào đó xuất hiện trên gương mặt phụ nữ. Trong đó, hàng lông mày biểu hiện sức khỏe bệnh tình khá rõ. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, vị trí của lông mày có đường kinh dương minh, cho nên lông mày chính là tấm gương phản ánh tình trạng thịnh suy của khí huyết dương minh.

Nếu lông mày mọc dày, đen nhánh thì chứng tỏ thận khí sung mãn, thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Ngoài ra, nếu tử cung khỏe mạnh, duy trì tốt thì lông mày cũng sẽ dày dặn hơn. Ngược lại, người phụ nữ có lông mày thưa thớt thì rất có thể thận yếu, thân thể suy nhược, tuổi thọ ngắn. Do đó, bộ phận này thường được chị em chú ý, chăm sóc trên cơ thể nhiều hơn.

Chăm sóc cơ thể mỗi ngày là cách phụ nữ quan tâm đến sức khỏe bản thân. Ảnh: Internet

Bụng luôn mềm

Y học cổ truyền Trung Quốc có câu: "Bụng mềm như bông, bách bệnh khai thông" nghĩa là bụng càng mềm thì mọi bệnh tật đều có thể đẩy lùi, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, trường thọ.

Vùng bụng liên quan đến nhiều bệnh tật và các vấn đề về tiêu hóa, một cơ quan quan trọng giúp cho thể chất của phụ nữ có khỏe mạnh hay không. Do đó, cơ quan vùng bụng ổn sẽ luôn có dấu hiệu mềm. Ngược lại, tình trạng bụng căng cứng, bụng phình to và bụng béo mỡ chứng tỏ một thể trạng không khỏe mạnh. Việc sử dụng thực phẩm và áp dụng những chế độ ăn lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe cho vòng eo được biết đến là một trong những việc làm quan trọng hơn bao giờ hết.

Mạch máu mềm

Đông y cũng chỉ ra rằng, nếu mạch máu luôn mềm mại khỏe mạnh, đồng nghĩa với việc khí huyết lưu thông tốt hơn, các cơ quan sẽ được cung cấp dinh dưỡng tốt hơn. Ngược lại, việc nổi các gân xanh hay mạch máu có chiều hướng đổi màu chứng tỏ thể trang không khỏe mạnh. Mạch máu sẽ giúp truyền máu và dinh dưỡng đi khắp các cơ quan của cơ thể, giúp bạn chống lại lão hóa và tăng cường sức khỏe rất lớn.

Lười lo lắng

Loại bỏ căng thẳng là điều cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh, niềm vui và hạnh phúc giúp bạn duy trì một cơ thể tươi trẻ, khỏe mạnh và chống lão hóa tốt hơn. Do đó, hãy ‘lười lo lắng’ nhiều nhất có thể, luôn tạo môi trường thoải mái, tiếp xúc nhiều với không khí trong lành tự nhiên là một cách duy trì sức khỏe rất tốt.

Sử dụng các món ăn tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Siêng ăn sáng, bổ sung protein đầy đủ

Phụ nữ trung niên có nhiều vấn đề liên quan đến việc suy giảm estrogen, tăng cân, các bệnh về tiêu hóa, viêm xương khớp hay một số loại bệnh tiểu đường, huyết áp… Việc sử dụng bữa ăn sáng đều đặn với rau, củ quả, trái cây và protein đầy đủ giúp phụ nữ khỏe mạnh hơn. Ăn 20-30 gram protein mỗi bữa là những khuyến khích từ chuyên gia giúp duy trì cơ bắp tốt, đặc biệt đối với phụ nữ có tuổi. Các sản phẩm giàu protein như: Sữa chua Hi Lạp, trứng, ức gà, nấm là nguồn protein dồi dào cho bạn.

Siêng tập luyện vừa sức, điều độ

Luyện tập điều độ, vừa sức là “liều thuốc” tốt nhất được biết đến để bạn chăm sóc sức khỏe của mình mỗi ngày. Các hoạt động thể chất sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, quản lý căng thẳng tốt hơn, tích cực hơn, tập trung hơn và trên hết là giúp bạn phòng ngừa bệnh tật. Bạn có thể bắt đầu các bài tập nhẹ nhàng như chạy bộ, yoga, đạp xe, bơi lội…là một trong những lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc.