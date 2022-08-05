Trong nhiều thế kỷ, dầu bạc hà đã được sử dụng để điều trị các bệnh về đường tiêu hóa. Dầu bạc hà có thể kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch và gây mê, tất cả đều có thể giúp chữa rối loạn đường ruột. Dầu bạc hà có thể làm thư giãn các cơn co thắt cơ gây đau dọc theo đường ống dẫn thức ăn của bạn.

Để giảm đau bụng , dưới đây là bốn biện pháp khắc phục tại nhà đã được chứng minh là hữu ích: dầu bạc hà, dầu khuynh diệp, gừng và đồ uống thể thao.

Một nghiên cứu năm 2011 đã chỉ ra lý do tại sao bạc hà có thể giúp ích cho những người mắc hội chứng ruột kích thích. Các hợp chất trong bạc hà giúp chống đau trong ruột kết. Theo các nhà nghiên cứu, nó có thể làm giảm cơn đau liên quan đến việc ăn một số thức ăn cay như mù tạt hoặc ớt.

Kể từ đó, nhiều nghiên cứu đã xác nhận dầu bạc hà là một phương pháp điều trị có lợi cho IBS. Trong một phân tích tổng hợp toàn diện được công bố vào năm 2019, dầu bạc hà đã được chứng minh là một liệu pháp an toàn và hiệu quả đối với cơn đau và các triệu chứng toàn cầu ở người lớn mắc IBS.

Dầu bạch đàn

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Thuốc xoa thường có chứa các thành phần có thể mang lại hiệu quả làm dịu nếu được xoa trên bụng. Nó chứa dầu bạch đàn, chống lại vi khuẩn, cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn và giảm viêm. Nó cũng chứa tinh dầu bạc hà, dầu long não và dầu nhục đậu khấu đã được sử dụng để giảm đau.

Gừng

Thuốc thảo dược cũng có hiệu quả đối với chứng buồn nôn. Mọi người đã sử dụng củ gừng để làm dịu dạ dày trong 2.000 năm qua. Các nghiên cứu tiền lâm sàng và tiền lâm sàng khác nhau cũng công nhận những đặc tính hữu ích của gừng. Gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn và nôn ở bệnh nhân hóa trị .

Hãy thử trà gừng với chanh để có một thức uống thư giãn, thoải mái cho cơ thể đặc biệt khi thấy nôn nao ở bụng nhé.

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Gừng giúp giảm buồn nôn và nôn khi mang thai như thế nào ?

Gừng cũng là một phương pháp điều trị ốm nghén phổ biến. Bằng chứng hiện có cho thấy gừng an toàn và hiệu quả đối với chứng buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với 291 phụ nữ mang thai dưới 16 tuần đã được thực hiện ở Úc. Nghiên cứu cho thấy gừng trong thời kỳ đầu mang thai làm giảm các triệu chứng buồn nôn và nôn.

Đồ uống thể thao và nước ngọt không chứa caffein

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Nôn mửa và tiêu chảy kèm theo đau bụng có thể gây mất nước. Nước uống thể thao có chất điện giải là cách tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng mất nước. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ chất lỏng, hãy thử ngậm đá bào và uống từng ngụm nước nhỏ. Bạn cũng có thể uống nước ngọt không chứa caffein.

Chú ý tránh các loại nước ngọt có chứa caffein, vì caffein có thể khiến tình trạng đau bụng của bạn tồi tệ hơn. Cacbonat từ nước ngọt sô đa làm phồng dạ dày đồng thời làm tăng áp suất bên trong bụng. Kết hợp áp suất cao hơn và ảnh hưởng của caffeine làm cho trào ngược axit dễ xảy ra hơn.

Một số loại thực phẩm khiến tình trạng đau bụng trở nên tồi tệ hơn

Một số người bị khó chịu dạ dày mãn tính nhạy cảm hơn với một số loại thực phẩm như sữa, thức ăn cay, sô đa, thức ăn chiên rán hoặc rượu. Những loại thực phẩm này có thể làm giãn cơ khiến thức ăn không đi ngược lại, tăng sản xuất axit trong dạ dày hoặc khiến dạ dày no quá lâu.

Nước ngọt có chứa caffein : Nước ngọt có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit do hàm lượng caffein và quá trình cacbonat hóa. Sữa: Bệnh nhân không dung nạp lactose nên tránh các sản phẩm từ sữa. Thức ăn cay: Đồ ăn cay quá nhiều có thể làm khó chịu dạ dày của bạn, dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy. Thực phẩm chiên: Thực phẩm chiên có nhiều chất béo bão hòa, mất nhiều thời gian hơn để phân hủy trong dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa. Rượu: Uống quá nhiều rượu sẽ kích thích đường ruột của bạn, có thể gây đau dạ dày, buồn nôn và nôn. Thuốc giảm đau: Ibuprofen, aspirin và thuốc kháng sinh có thể làm tăng cảm giác buồn nôn.

Ảnh minh họa: Internet

Những người thường xuyên gặp các vấn đề về dạ dày có thể có nhiều triệu chứng xảy ra hơn là chỉ nhạy cảm nhẹ hoặc đau nhẹ. Điều tốt nhất là đến bác sĩ để kiểm tra, bác sĩ có thể loại trừ các tình trạng như bệnh loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày, bệnh celiac, bệnh viêm ruột hoặc hội chứng ruột kích thích nếu bạn không bị quá nặng như vậy.

Theo Nebraska Medicine