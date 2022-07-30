2 cách làm mít sấy giòn ngon, siêu đơn giản tại nhà!

Mít sấy là một trong những món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em, bởi độ giòn ngon khi ăn, cùng vị ngọt thơm đặc trưng, chẳng khác là bao so với mít tươi, đã thế còn có thể bảo quản được lâu, thích “măm măm” lúc nào cũng được! Không chỉ vậy, các chị em còn hoàn toàn có thể tự tay chế biến tại nhà với 2 công thức làm mít sấy siêu đơn giản dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào !

Không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon khó cưỡng, mà thành phần dinh dưỡng và những công dụng mà trái mít mang lại cũng khiến bạn bất ngờ đấy.

Mít là một loại trái cây nhiệt đới vô cùng phổ biến ở nước ta và ở nhiều khu vực trên thế giới. Nhờ vào hương vị ngọt thơm, hấp dẫn, đồng thời dễ dàng thưởng thức trực tiếp hay làm được nhiều món ngon như sữa chua mít , mít sấy, sữa hạt mít, sinh tố mít ,…nên loại trái cây này có giá trị thương mại rất cao.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt mít có chứa hàm lượng chất xơ cao và nhiều dưỡng chất khác như: vitamin A, vitamin nhóm B (B1, B2, B6), vitamin C, vitamin D, các loại khoáng chất có lợi,.. và không có chất béo hay cholesterol xấu.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ mít có thể mang lại cho chúng ta những hiệu quả tuyệt vời như: tăng cường năng lượng, cải thiện các vấn đề về tuyến giáp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa bệnh thiếu máu, giúp da trẻ đẹp,...và đặc biệt, việc ăn mít còn mang lại khả năng chống lại ung thư tuyệt vời nhờ vào thành phần có chứa các chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa như lignans, isoflavones và saponins.

Không chỉ ngọt thơm ngon miệng mà còn có hàm lượng các chất dinh dưỡng tuyệt vời cùng những công dụng hữu hiệu, quả là loại trái cây “must try” trong mùa hè này mà! Tuyệt vời hơn nữa là, mọi thành phần dinh dưỡng và các công dụng của mít vẫn được giữ nguyên sau khi sấy nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm mít sấy giòn ngon với 3 công thức siêu đơn giản tại nhà nhé!

2 cách làm mít sấy siêu giòn ngon và đơn giản

1. Mít sấy với lò nướng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm mít sấy bằng lò nướng!

Mít 1 kg

Chanh 1 quả

Dầu ăn 1 ít

Đường/ Muối 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, dao, thau, đũa, muỗng,..

Các bước tiến hành làm mít sấy chuẩn ngon bằng lò nướng

Bước 1: Sơ chế mít

Các công đoạn sơ chế và lấy thịt mít!

- Trước tiên, trái mít sau khi mua về, bạn dùng dao cắt đôi ra rồi tách lấy múi mít.

- Tiếp đó, tách loại bỏ hạt, xơ mít và tiến hành lấy thịt mít. Nếu múi mít có kích thước lớn, bạn có thể cắt hoặc xé nhỏ thành 3 - 4 miếng nhé. Lưu ý là không nên xé nhỏ quá, vì mít sau khi sấy sẽ bị thu nhỏ lại đáng kể.

- Trường hợp nếu bạn mua mít bóc sẵn vỏ, thì bạn chỉ việc tách bỏ hạt và lấy phần thịt là được nhé.

Bước 2: Ngâm mít

Ngâm mít để làm sạch mủ và giúp mít thấm vị và tươi ngon hơn!

- Ở công đoạn này, trước hết bạn cần chuẩn bị một thau nước sạch, sau đó lần lượt cho vào 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh.

- Tiếp đó khuấy đều đến khi đường tan rồi cho hết phần mít đã được sơ chế vào ngâm trong khoảng 10 - 15 phút, sau đó vớt ra để ráo, bước này sẽ giúp mít được sạch mủ, thấm vị và tươi ngon hơn đấy.

Bước 3: Sấy mít bằng lò nướng

Quy trình sấy mít với lò nướng trung bình khoảng 3-4 tiếng!

- Đến đây, sau khi mít đã ráo nước, thì bạn chia mít thành 2 - 3 phần để tiến hành sấy mít.

- Đầu tiên, bạn dùng giấy nến đặt vào khay rồi xếp mít vào lò nướng. Lưu ý không nên xếp quá dày để tránh trường hợp mít bị khô và kém giòn nhé.

- Bạn tiến hành sấy mít trong khoảng 1 giờ đầu tiên ở 130 độ C.

- Sau 1 giờ, bạn dùng đũa đảo đều mít rồi tiếp tục sấy mít ở 100 độ C trong khoảng 30 phút là hoàn tất nhé. Tuy nhiên, thời lượng trung bình để sấy mít là trong khoảng 3 - 4 giờ, nên nếu bạn thấy mít chưa khô hoặc chưa giòn như ý muốn thì hoàn toàn có thể sấy thêm 30 phút ở 110 độ C nhé.

Thành phẩm

Mít sấy giòn ngon, vàng ươm, ăn thử là mê ngay!

Mít sấy bằng lò nướng vừa nhanh chóng vừa dễ dàng chin đều với màu vàng bắt mắt cùng hương thơm hấp dẫn, đảm bảo sẽ khiến mọi thực khách mê mẩn ngay từ lần thử đầu tiên nhé!

2. Mít sấy với chảo chiên

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm mít sấy bằng chảo!

Mít bóc vỏ 500 gr

Chanh tươi 2 quả

Đường cát 150 gr

Muối ăn 1 muỗng cà phê

Dụng cụ cần thực hiên: chảo gang hoặc chảo sâu lòng, muỗng, tô, thau,...

Các bước tiến hành làm mít sấy giòn ngon bằng chảo tiện lợi

Cũng như bước sơ chế mít ở cách làm mít sấy với lò nướng, bạn hãy làm tượng tự như vậy cho đến bước ngâm mít nhé!

Bước 1: Ngâm mít

Ngâm mít và vắt ráo mít!

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị 1 thau nước sạch, rồi cho lần lượt 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường và nước cốt 2 quả chanh vào thau nước, sau đó tiến hành khuấy đều cho các gia vị tan ra.

- Kế đó, cho hết phần mít đã tách múi vào ngâm với dung dịch trên trong khoảng 10 - 15 phút, rồi vớt ra và vắt cho khô nước là được.

Bước 2: Sấy mít với chảo

Xào đều tay cho đến khi mít bay hết hơi nước và đạt được độ giòn khô ưng ý!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn chia mít đã được vắt khô thành 2 - 3 phần nhỏ để dễ dàng sấy hơn.

- Tiếp đó, bắc chảo gang lên bếp và đun nóng chảo, sau đó hạ xuống lửa nhỏ rồi cho phần mít đã ráo nước vào chảo.

- Tiến hành xào sơ qua mít trong khoảng 3 phút rồi cho phần đường còn lại vào chảo và đảo đều liên tục cho đến khi mít bay hết hơi nước và đạt độ khô, giòn như mong muốn là được.

- Trong quá trình sấy mít, bạn lưu ý chỉ nên để lửa nhỏ, để mít chín vàng và không bị cháy khét nhé.

Thành phẩm

Mít sấy với chảo tiện lợi và vẫn đảm bảo độ giòn ngon nhé!

Mít sấy giòn ngon, đẹp mắt với màu vàng nâu ngon mắt, và quan trọng là cách làm siêu đơn giản với chảo chiên! Vừa “ngon lành” chẳng kém mít tươi, lại siêu đơn giản và có thể bảo quản được lâu nữa! Các chị em nhất định phải thử món ăn vặt giòn thơm, ngon miệng này nhé!

Mẹo chọn mít ngon, ngọt

- Đối với món mít sấy, bạn nên chọn mua mít thái vừa chín vàng, không nên chọn mít đã chín quá mềm kẻo ảnh hưởng đến chất lượng giòn ngon của món ăn.

- Để chọn mua được những quả mít chín tới và tươi ngon, bạn nên quan sát hình dáng của quả mít : Quả mít nên có dáng tròn đều, không có eo hay bị lõm vào trong và có hương thơm lừng đặc trưng của mít.

- Đặc biệt, bạn nên chọn những quả mít có màu xanh nhạt xen lẫn vài chỗ màu vàng, gai nở to và đều nhau, khi dùng tay ấn nhẹ sẽ thấy mít có độ mềm nhất định.

- Đồng thời, tránh chọn mua những quả bị lõm hoặc có eo, vì đây thường là những quả dễ bị sâu và có nhiều xơ hơn, không được ngon ngọt và nhiều múi.

- Ngoài ra, cũng không nên chọn những quả có gai nhỏ, nhọn và còn cứng vì đây là mít chưa chín hoặc bị chín ép, vị ít ngọt.

- Trường hợp nếu bạn chọn mua mít cắt sẵn, thì nên chọn mua mít có màu vàng ươm, có mùi thơm đặc trưng và được bọc kín bằng màng bọc để đảm bảo an toàn vệ sinh nhé. Tránh mua những miếng có màu sắc nhợt nhạt, không có mùi thơm hoặc mít bị thâm vì đây là mít non, vị nhạt hoặc đã để lâu.

Trên đây là 2 cách làm mít sấy giòn ngon, thơm ngọt, siêu đơn giản tại nhà! Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ thành công chế biến món ăn vặt thơm ngon, giòn giòn và dinh dưỡng, nhâm nhi mỗi ngày này nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!