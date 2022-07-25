Cách làm lẩu bò mắm ruốc - đặc sản Bình Dương chuẩn ngon tại nhà!

Lẩu bò mắm ruốc là một trong những món lẩu nổi tiếng, có xuất xứ là tỉnh Bình Dương của nước ta. Với hương vị thơm ngon khó cưỡng, đặc biệt là ở phần nước lẩu đậm đà độc đáo, khiến thực khách nào may mắn được thử một lần thì đều nhớ mãi không quên! May mắn thay, bạn không cần phải đến tận Bình Dương thì mới có thể thưởng thức được hương vị ngon chuẩn này, với công thức được chúng tôi chia sẻ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể chế biến được một nồi lẩu bò mắm ruốc chuẩn ngon như vị Bình Dương tại nhà nhé!

- Tiếp đó là các loại rau lẩu ăn kèm, bạn nhặt bỏ hết những phần bị héo, úa, rồi đem rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 30 phút, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo nước.

- Đầu tiên, thịt bò mua về, bạn đem rửa với nước muối pha loãng rồi rửa lại với nước sạch để khử hết mùi hôi của thịt, sau đó bạn chỉ cần để ráo nước và cắt thành những lát mỏng vừa ăn là được nhé.

- Còn về cà tím, bạn đem rửa sạch, có thể gọt bỏ ít vỏ hoặc không gọt rồi cắt thành các khúc vừa ăn là được.

- Cuối cùng là các loại gia vị: tỏi và sả, bạn đem lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn cùng 2 trái ớt. Còn riêng 1 trái ớt còn lại, bạn chỉ cần thái thành lát mỏng là đã hoàn tất khâu sơ chế rồi đấy.

Bước 2: Nấu nước lẩu

Quy trình nấu nước lẩu bò mắm ruốc, thơm ngon đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn bắc nồi lên bếp với 1 muỗng canh dầu ăn.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho toàn bộ phần sả, tỏi và 2 trái ớt đã băm nhuyễn vào phi thơm lên, rồi lại tiếp tục cho thêm 1.5 muỗng canh mắm ruốc vào xào chung trên lửa vừa cho dậy mùi thơm.

- Kế đó, bạn cho thêm 500ml nước vào nồi để nấu sôi, khi nước thật sôi lên thì múc 1 ít nước dùng cho vào chén mắm ruốc (còn nửa muỗng) còn lại, rồi thêm lần lượt 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê bột ngọt vào, khuấy thật đều rồi cho thêm 1 trái ớt đã cắt lát vào là đã có ngay chén nước mắm ruốc thơm ngon đặc biệt rồi nhé.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho hết phần cà tím đã được sơ chế vào nồi lẩu, rồi lần lượt nêm thêm 2 muỗng canh đường và 1/2 muỗng canh bột ngọt. Nếm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình.

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho nước dùng ra nồi lẩu điện, chuẩn bị thịt bò, các loại rau ăn kèm là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Lẩu bò mắm ruốc thơm ngon nóng hổi, vừa ăn vừa thổi!

Lẩu bò mắm ruốc nghi ngút khói với nước dùng đậm đà, dậy mùi mắm ruốc nhưng không quá nồng, có độ dịu, ngọt thanh, beo béo của tóp mỡ và các nguyên liệu từ sả, tỏi, cay nhẹ của ớt băm, nhúng cùng miếng thịt bò ngọt mềm, ăn kèm với bún tươi và rau sống nữa thì đúng chuẩn vị đặc sản Bình Dương nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Thịt bò tươi ngon sẽ có màu đỏ tươi xen lẫn là những đường gân màu trắng và phần mỡ có màu vàng tươi rõ ràng.

- Khi mua, bạn cũng có thể dùng tay nhấn nhẹ vào miếng thịt bò để kiểm tra độ ngon. Nếu thịt bò có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác bị dính tay thì bạn nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn mua những miếng thịt bò mềm, có kích thước nhỏ và nhìn không quá mịn.

- Tuyệt đối không mua những miếng thịt bò có màu tái xanh hoặc màu đỏ sẫm, phần mỡ thì có màu vàng đậm hay xuất hiện những nốt trắng trên miếng thịt, đặc biệt là có mùi hôi lạ, khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

Cách chọn mua cà tím tươi ngon, không bị đắng

- Bạn nên chọn mua những quả cà tím có màu sắc đậm, vỏ ngoài màu tím sẫm, mịn màng, tươi sáng, màu của quả đồng đều nhau và khi cầm lên thấy chắc tay.

- Đặc biệt, ở phần cuống nối với phần thịt của quả cà tím sẽ có một phần màu trắng, nếu phần màu trắng càng nhiều thì chứng tỏ cà càng tươi, mềm, khi ăn sẽ có vị ngọt. Ngược lại nếu phần màu trắng ít hoặc có màu tím thì chứng tỏ quả cà đó đã già, bên trong nhiều hạt, ăn sẽ không ngon.

- Đồng thời, tránh chọn mua những quả cà tím có vỏ bên ngoài bị xỉn màu, trên vỏ có những chỗ có màu nâu, bị nhăn, khi ấn vào thấy bị cứng,..đây là dấu hiệu cho thấy đây là những quả cà đã già và không còn tươi ngon.

Trên đây là cách làm món lẩu đặc sản của Bình Dương - lẩu bò mắm ruốc với hương vị thơm ngon khó cưỡng. Với thời tiết mưa chiều tối như hiện nay, có được nồi lẩu thơm ngon, nóng hổi để cả đình quây quần thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!