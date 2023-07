Cách làm bánh thuẫn - loại bánh truyền thống đặc biệt của Quảng Nam!

Giờ thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình bắt tay ngay vào làm món bánh thuẫn thơm ngon trứ danh này ngay nhé!

Cách làm bánh thuẫn thơm ngon, chuẩn vị Quảng Nam

Nguyên liệu cần chuẩn bị (cho 50 cái bánh)

Nguyên liệu làm bánh thuẫn ngọt mềm, thơm ngon!

Bột bình tinh 1.4 kg

Trứng gà 1 kg (tính cả vỏ)

Nước ép thơm (dứa) 50 ml

Vani 2 ống

Đường 1 kg

Dầu ăn 200 ml

Dụng cụ cần thực hiện: khuôn bánh thuẫn, bếp than, máy đánh trứng, tô,...

Các bước tiến hành làm bánh thuẫn nướng mềm thơm, hấp dẫn

Bước 1: Đánh trứng và chuẩn bị bột bánh

Công đoạn đánh trứng và chuẩn bị bột bình tinh

- Đầu tiên, bạn đập 1kg trứng gà cho vào thau hoặc tô to, sau đó sử dụng máy đánh trứng đánh cho trứng được hòa quyện vào nhau.

- Tiếp đó là bột bình tinh, nếu bạn mua bột thô, còn hạt to thì bạn nên cho vào máy xay hoặc dùng cối giã cho nhuyễn ra nhé.

Bước 2: Trộn hỗn hợp bánh thuẫn

Bạn nhớ để bột ủ trong khoảng 1,5 - 2 tiếng nhé!

- Trước hết, với phần trứng gà sau khi đánh xong, bạn tiếp tục cho vào 1kg đường cát, rồi dùng máy đánh trứng đánh cho hỗn hợp đường trứng được tan hết.

- Tiếp đó, sau khi đường đã tan hết, bạn lần lượt thêm vào hỗn hợp các nguyên liệu gồm: 1.4kg bột bình tinh nhuyễn và 2 ống vani để tạo mùi thơm.

- Sau đó tiến hành dùng máy đánh trứng đánh đều hỗn hợp với tốc độ nhỏ trong khoảng 20 - 30 phút, cho đến khi hỗn hợp bột được hòa tan, nhuyễn mịn thì đậy nắp ủ bột khoảng 1.5 - 2 tiếng ở nhiệt độ phòng.

- Cuối cùng, sau khi bột đã được ủ đủ thời gian, bạn cho từ từ 50ml nước ép thơm (dứa) vào và tiếp tục đánh bột thêm 15 phút nữa là đã hoàn tất khâu làm bột bánh thuẫn rồi đấy!

Bước 3: Nướng bánh thuẫn

Bạn có thể cho hỗn hợp bánh vào túi bắt kem để dễ dàng đổ bánh vào khuôn!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn đập than thành những cục nhỏ, rồi tiến hành nhóm cho than đỏ lên, sau đó bỏ 1 ít than vào bếp than, 1 ít than còn lại bạn cho lên nắp khuôn bánh làm nóng khoảng 3 phút là đạt.

- Trong thời gian làm nóng nắp khuôn, bạn cho khuôn bánh lên bếp than và quết 1 lớp mỏng dầu ăn vào các khuôn bánh để bánh không bị dính khi nướng.

- Kế đó, bạn cho hỗn hợp bột bánh đã trộn vào đầy từng khuôn (có thể dùng muỗng múc hoặc cho vào túi bắt kem cho tiện lợi nhé), rồi đậy nắp khuôn đã được làm nóng lên khoảng 3 phút là bánh chín.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần mở nắp khuôn, và dùng xiên que khéo léo lấy bánh ra. Rồi tiếp tục thực hiện thao tác cho đến khi hết phần bột bánh. Mỗi mẻ bánh bạn chỉ nên nướng khoảng 3 phút là bánh chín tới nhé.

Thành phẩm

Bánh thuẫn đẹp thơm như bông hoa mai đầy sắc xuân!

Bánh thuẫn bung nở như những cánh mai xuân, nổi bật với sắc vàng tự nhiên của trứng, cùng vị ngọt thanh dịu của đường, gừng, chỉ cần cắn nhẹ một miếng là vị bánh như muốn tan chảy ngay đầu lưỡi, tạo nên một cảm giác khoan khoái lạ thường cho người thưởng thức.

Mẹo chọn mua trứng gà tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những quả trứng có lớp vỏ cứng cáp, đều màu và không bị nứt nẻ hay xuất hiện các đốm đen.

- Đặc biệt, khi dùng tay sờ vào quả trứng, nếu có cảm giác sần và hơi nhám thì đó là trứng gà còn tươi mới nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể lắc nhẹ quả trứng và áp vào tai để nghe, nếu trứng phát ra tiếng động thì đó là do trứng đã cũ, không nên chọn.

Trên đây là công thức làm món bánh thuẫn - món bánh truyền thống nổi tiếng của miền Trung. Với món bánh xốp mềm, thơm ngon như này, chị em chuẩn bị làm món bánh cho những buổi trà chiều hay làm món quà nhỏ xinh tặng bạn bè thì đều lý tưởng hết nhé. Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình thành công mang hiệu của xứ Nẫu đến với căn bếp nhỏ của mình nhé!