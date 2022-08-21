Tưởng chừng vô hại nhưng đây là 8 thói quen buổi sáng bạn nên từ bỏ trước khi sức khỏe "báo động"

Sau đây là 8 điều mà nhiều người trong chúng ta làm mỗi sáng thực sự có hại cho chúng ta. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ học cách làm cho buổi sáng của mình và một ngày trôi qua tốt hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày, chúng ta phải đối mặt với một loạt câu hỏi (cả liên quan đến công việc và những câu hỏi khác) mà chúng ta buộc phải trả lời suốt cả ngày. Theo một bác sĩ từ Harvard, tắm buổi sáng giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm giải pháp hơn vì nó giúp não bộ hoạt động tích cực và ít bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài. Một thời gian thoải mái tắm dưới vòi hoa sen cho phép não bộ tạo ra những ý tưởng mới và "bất thường". Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên bỏ lỡ cơ hội được tắm khi thức dậy.

2. Tắm nước nóng

Vì nước nóng có tác dụng thư giãn, tắm nước nóng vào buổi sáng sẽ khiến bạn muốn trở lại giường nằm. Tắm nước lạnh vào buổi sáng có một vài lợi thế. Nó giúp bạn cảm thấy sảng khoái, nó kích thích hoạt động của não và làm cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động mạnh hơn. Nước lạnh, không giống như nước nóng, không làm cho da bị khô và theo các nhà khoa học, những người tắm nước lạnh thường xuyên có thể giảm khoảng vài gram mỗi năm.

3. Kiểm tra điện thoại của bạn trong một thời gian dài

Phương tiện truyền thông xã hội là lý do chính tại sao rất nhiều người đăng nhập vào điện thoại của họ vào buổi sáng đầu tiên. Cách chúng ta trải qua một ngày phụ thuộc vào cách chúng ta dành buổi sáng. Hãy ngừng lãng phí thời gian của bạn để kiểm tra cuộc sống của người khác, đọc những bình luận và ý kiến ​​của họ, thay vào đó, hãy dành thời gian này cho chính mình!

Điều tương tự cũng xảy ra với việc kiểm tra hộp thư e-mail doanh nghiệp của bạn, vì điều này có thể khiến ngày làm việc của bạn kéo dài hơn. Tốt hơn hết bạn nên bật bản nhạc yêu thích, dành thời gian với những người bạn yêu thương hoặc nấu một bữa sáng ngon và lành mạnh.

4. Lãng phí thời gian bên trang phục của bạn

Bạn đã bao giờ dành hàng giờ vào buổi sáng để tự hỏi bản thân, "Mình nên mặc cái gì thế đây?" Có đủ thứ hỗn loạn vào buổi sáng mà bạn không có thời gian, vì vậy đừng làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách đi tìm quần áo. Để làm cho sự lựa chọn của bạn đơn giản hơn, hãy giảm bớt số lượng quần áo bạn có trong tủ. Ngài Steve Jobs của Apple mặc combo quần jean và áo sơ mi đen huyền thoại không phải vì ông tiết kiệm tiền mà vì ông biết rằng thời gian của mình là vô cùng quý giá.

Hãy dành một khu vực đặc biệt trong tủ, nơi bạn chỉ đặt những bộ quần áo mặc đi làm. Nếu bạn có quy định về trang phục buộc bạn phải mặc như áo khoác đen và áo sơ mi trắng, chỉ giữ áo khoác đen và áo sơ mi trắng trong khu vực này. Kiểm tra tủ quần áo của bạn thường xuyên và loại bỏ những thứ bạn không mặc nữa. Cũng nên cất quần áo trái mùa ở một nơi khác.

5. Ăn ngũ cốc

Một phần ngũ cốc thông thường (50 gram) chứa khoảng 4 muỗng canh đường. Lượng đường nhiều vào buổi sáng sẽ khiến insulin ngấm vào máu, khi tác dụng giảm đi, bạn sẽ mệt mỏi và uể oải. Sữa, sữa chua và trái cây tươi khi thêm vào ngũ cốc cũng không tốt cho sức khỏe khi ăn vào buổi sáng, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh xa chúng.

Một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, Chelsey Amer, gần đây đã nói rằng ăn một lát bánh pizza vào buổi sáng sẽ tốt cho sức khỏe hơn là một bát ngũ cốc. Pizza có chứa protein, chất béo và carbohydrate, làm cho nó trở thành một bữa sáng cân bằng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không ăn nhiều hơn một lát.

Ngoài pizza, bạn có thể ăn trứng, phô mai tươi hoặc thịt không chứa quá nhiều chất béo.

6. Đánh răng sau khi ăn

Sau khi ăn thức ăn, lớp men trên răng của bạn trở nên dễ bị tổn thương, đặc biệt nếu bạn ăn trái cây, cam quýt hoặc uống soda vì chúng có chứa axit xitric và axit photphoric. Thay vào đó, điều bạn nên làm là rửa sạch miệng bằng nước và loại bỏ thức ăn thừa bằng chỉ nha khoa. Cố gắng đánh răng chỉ 30 phút sau khi ăn bất kỳ thức ăn nào.

7. Uống cà phê đen

Uống cà phê đen ngay sau khi thức dậy làm cho nồng độ cortisol của bạn tăng cao dẫn đến lo lắng. Nếu bạn uống cà phê khi đói, bạn có thể bị viêm dạ dày. Nghiên cứu cho thấy rằng thời gian tốt nhất để uống tách cà phê đầu tiên của bạn là ba hoặc bốn giờ sau khi thức dậy. Tuy nhiên, nếu bạn không thể cưỡng lại việc uống cà phê vào buổi sáng, hãy thêm một chút sữa hoặc kem vào đó. Bằng cách này, bạn sẽ giảm tác động khắc nghiệt của đồ uống lên dạ dày.

8. Dọn giường ngay lập tức

Khi dọn giường ngay sau khi ngủ dậy, bạn đã tạo ra một môi trường tốt cho mạt bụi, vì hơi ẩm mà cơ thể để lại trên ga trải giường trong đêm không có cơ hội bay hơi. Các nhà khoa học khuyên bạn nên chuyển hẳn chăn ra khỏi đệm sau khi thức dậy để ga trải giường khô ráo.

Theo Brightside