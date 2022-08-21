Điều quan trọng, Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA) lưu ý rằng không có bằng chứng rõ ràng về lợi ích của việc bổ sung thảo dược hoặc phi thực vật (tức là vitamin hoặc khoáng chất) đối với những người mắc bệnh tiểu đường mà không bị thiếu hụt cơ bản.

Một lối sống lành mạnh bao gồm một chế độ ăn uống giàu chất xơ và rau quả kết hợp với tập thể dục thường xuyên và các kỹ thuật giảm căng thẳng cũng là chìa khóa để điều trị bệnh.

Nếu lượng glucose cao trong máu kéo dài, nó có thể gây hại cho mắt, tim, thận hoặc thần kinh. Tuy nhiên, có một số loại thuốc uống có thể giúp ích, cùng với một số chất bổ sung và các liệu pháp thảo dược để giúp cơ thể bạn trở nên nhạy cảm hơn với insulin một cách tự nhiên hoặc để tăng cường hấp thu glucose vào tế bào.

Đường, ở dạng glucose, là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho các tế bào cơ thể, và hormone insulin cho phép glucose trong máu đi vào các tế bào đó. Trong bệnh tiểu đường loại 2 , các yếu tố di truyền hoặc lối sống đã làm giảm khả năng chuyển hóa glucose hiệu quả của cơ thể. Điều này có thể có nghĩa là cơ thể của bạn có thể không còn sản xuất đủ insulin hoặc các tế bào của bạn ngày càng trở nên đề kháng với tác động của insulin và quá nhiều glucose bắt đầu tích tụ trong máu của bạn.

Phương pháp điều trị thay thế cho bệnh tiểu đường

Trước khi bắt đầu bất kỳ chất bổ sung mới nào, hãy nhớ thảo luận về bất kỳ liệu pháp thay thế nào với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, vì một số có thể tương tác với các loại thuốc bạn có thể đang dùng và những loại thuốc đó sau đó có thể cần được điều chỉnh để ngăn ngừa lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết).

Cũng cần lưu ý rằng việc tự điều trị bằng thuốc thay thế và tránh hoặc trì hoãn việc chăm sóc tiêu chuẩn khi bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

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Nếu không được điều trị thích hợp như thuốc uống hoặc thuốc tiêm và kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, bệnh tiểu đường có thể tiến triển thành các biến chứng nghiêm trọng hơn như các vấn đề về mắt, gan và thận, các vấn đề về thần kinh, hôn mê do tiểu đường, đột quỵ hoặc thậm chí tử vong.

Nhân sâm

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Mặc dù có một số loại nhân sâm khác nhau, các nghiên cứu hứa hẹn nhất về nhân sâm và bệnh tiểu đường đã sử dụng nhân sâm Hoa Kỳ (Panax quinquefolius). Một phân tích tổng hợp đã chỉ ra rằng nhân sâm Hoa Kỳ có thể cải thiện đáng kể việc kiểm soát lượng đường trong máu và đường huyết lúc đói (một dấu hiệu của mức đường huyết nói chung của bạn) bằng cách tăng độ nhạy insulin của cơ thể bạn.

Chromium (Crom)

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Chromium là một khoáng chất vi lượng thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo, đồng thời giúp các tế bào cơ thể phản ứng thích hợp với insulin. Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn ở những người dùng chất bổ sung có chứa crom trong tháng trước đó.

Magiê

Magiê là một khoáng chất được tìm thấy tự nhiên trong các loại thực phẩm như ra xanh, quả hạch, hạt và ngũ cốc nguyên hạt và trong các chất bổ sung dinh dưỡng. Magiê cần thiết cho hơn 300 phản ứng sinh hóa khác nhau. Nó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và cần thiết cho chức năng cơ bắp và thần kinh bình thường, nhịp tim, chức năng miễn dịch, huyết áp và sức khỏe của xương.

Mặt khác, một nghiên cứu cho thấy rằng mức magiê thấp có thể làm tồi tệ hơn việc kiểm soát đường huyết ở bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy bằng chứng rằng việc bổ sung magiê có thể giúp kháng insulin bằng cách tăng độ nhạy insulin.

Lưu ý rằng mặc dù nói chung là an toàn, nhưng liều lượng magie rất cao có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, chán ăn, yếu cơ, khó thở, huyết áp thấp, nhịp tim không đều và lú lẫn.

Nó có thể tương tác với một số loại thuốc, chẳng hạn như những thuốc được sử dụng cho bệnh loãng xương, huyết áp cao cũng như một số thuốc kháng sinh, thuốc giãn cơ và thuốc lợi tiểu.

Quế

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Quế đã được phát hiện có khả năng làm giảm lượng đường trong khi cũng làm giảm các dấu ấn sinh học lipid bao gồm triglycerid, cholesterol lipoprotein mật độ thấp và cholesterol toàn phần.

Nha đam

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Mặc dù gel lô hội được biết đến nhiều hơn như một phương pháp điều trị tại nhà cho các vết bỏng nhẹ và các tình trạng da khác, nhưng một đánh giá cho thấy rằng gel lô hội có thể giúp ích cho những người mắc bệnh tiểu đường, nhờ một số hợp chất phytosterol hoạt tính từ thực vật đã được tìm thấy để làm giảm máu. nồng độ glucose và hemoglobin A1C bằng cách tăng cường lưu trữ và sử dụng glucose.

Gymnema

Các nghiên cứu cho thấy thảo mộc Gymnema (Gymnema sylvestre) có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Thật ngạc nhiên, Gymnema thực sự có thể làm cho thức ăn ngọt bớt ngọt hơn, vì vậy bạn sẽ muốn ăn ít hơn. Loại thảo mộc này nổi tiếng với khả năng giảm tích tụ chất béo và giúp giảm cân, nhờ đặc tính ức chế enzym.

Ngoài ra, một nghiên cứu như vậy cho thấy nhờ hoạt động chống oxy hóa mạnh mẽ của Gymnema, nó có thể giúp ngăn ngừa tổn thương cơ quan thường thấy ở bệnh tiểu đường, vì căn bệnh này được đánh dấu bằng cách tăng sản xuất các loại oxy phản ứng (ROS), gây ra bởi sự gia tăng đường huyết trong thời gian dài.

Vì Gymnema có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu, những người đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường hoặc sử dụng insulin không nên dùng Gymnema đồng thời trừ khi họ được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo dõi chặt chẽ.

Theo Verywell Health