Nghiên cứu y học cho thấy, con người sau 40 tuổi, sự sản xuất xương giảm và vỏ xương trở nên mỏng hơn, đặc biệt là ở phụ nữ. Lúc này vỏ xương mỏng như vỏ trứng, rất dễ vỡ. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên nên ăn nhiều thực phẩm chứa boron để cơ thể dễ hấp thu khoáng chất và bảo vệ xương, và trong rau mùi thì có chứa lượng lớn boron.

Ngoài ra, rau mùi rất giàu các nguyên tố như sắt, canxi, kali, kẽm, vitamin A và vitamin C, giúp duy trì ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa ung thư. Bổ sung rau mùi trong bữa ăn hàng ngày cũng có thể ngăn ngừa các bệnh phụ khoa và có nhiều lợi ích cho sức khỏe sinh sản.

Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần chiết xuất từ hạt và lá của đu đủ có thể ức chế nấm và ngăn ngừa nhiễm trùng Candida. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong đu đủ đáp ứng 115% nhu cầu hàng ngày của một người bình thường, có thể giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng khác.

3. Tỏi

Tỏi chứa khoảng 0,2% dầu dễ bay hơi, thành phần chính là allicin có tác dụng diệt khuẩn. Nghiên cứu y học hiện đại đã chứng minh allicin có tác dụng kháng khuẩn mạnh và có hiệu quả chống lại các vi sinh vật gây bệnh như Trichomonas vaginalis và Amoeba. Kiên trì ăn tỏi sống mỗi ngày cũng có vai trò tốt trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm âm đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giúp ức chế và tiêu diệt nhiều loại cầu khuẩn, trực khuẩn, nấm và virus. Một số lượng lớn các cuộc điều tra dịch tễ học đã chỉ ra rằng ở những vùng sản xuất tỏi và những người ăn tỏi trong thời gian dài có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn đáng kể so với những vùng khác. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, ăn nửa củ tỏi sống mỗi ngày có thể ức chế ung thư vú và ung thư buồng trứng.

4. Cà chua bi

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua bi có vỏ giống như cà chua lớn với lượng calo khoảng 18 trên 100g. Mặc dù rất ít calo và chất béo nhưng chúng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, chất xơ, khoáng chất và vitamin tuyệt vời. Chúng giàu vitamin C giúp cơ thể phát triển sức đề kháng chống lại các tác nhân lây nhiễm và loại bỏ các gốc tự do có hại. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ăn cà chua bi trong quá trình giảm cân và kiểm soát cholesterol.