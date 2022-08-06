Điều trị tăng huyết áp dễ dàng hơn với những thực phẩm hỗ trợ ổn định huyết áp trong 'gang tấc'

Sức khỏe 06/08/2022 10:01

Tăng huyết áp có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng người bệnh. Mặc dù chưa có nghiên cứu nào cho thấy huyết áp cao có thể được chữa khỏi hoàn toàn nhưng một số phương pháp điều trị và thực phẩm bạn tiêu thụ có thể đem lại hiệu quả cải thiện sức khỏe bất ngờ cho những người mắc phải căn bệnh này.

Điều trị tăng huyết áp dễ dàng hơn với những thực phẩm hỗ trợ ổn định huyết áp trong 'gang tấc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thựa phẩm giàu chất xơ chẳng hạn như rau tươi và trái cây có hiệu quả trong việc kiểm soát huyết áp. Ban tăng cường sức khỏe thế giới khuyến nghị nên tiêu thụ tối thiểu 2 khẩu phần trái cây và rau quả mỗi ngày.

Ông Gary Chiah, Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), đã chia sẻ những lời khuyên về các loại thực phẩm tốt nhất để giảm huyết áp cao.

Thêm chất xơ

Điều trị tăng huyết áp dễ dàng hơn với những thực phẩm hỗ trợ ổn định huyết áp trong 'gang tấc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể kiểm soát huyết áp cao bằng rau và trái cây tươi. Người có huyết áp cao nên ăn tối thiểu 2 phần trái cây và rau mỗi ngày. Một khẩu phần trái cây tương đương với một trái cây nhỏ, 1 trái chuối vừa, 10 trái nho hoặc 1/4 cốc trái cây khô. Một khẩu phần rau là 100 g rau.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu magiê

Điều trị tăng huyết áp dễ dàng hơn với những thực phẩm hỗ trợ ổn định huyết áp trong 'gang tấc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Magiê có thể giúp giảm huyết áp cao. Các loại rau lá xanh, hạt và quả hạch (ví dụ như hạnh nhân, hạt điều, hạt hướng dương và hạt bí ngô) là nguồn cung cấp magiê dồi dào. Hạt và quả hạch cũng chứa chất béo có lợi cho tim. Không cần thiết phải bổ sung viên magiê bổ sung. Chỉ cần đảm bảo bao gồm các loại thực phẩm giàu magiê trong bữa ăn của bạn.

Ngũ cốc nguyên hạt

Điều trị tăng huyết áp dễ dàng hơn với những thực phẩm hỗ trợ ổn định huyết áp trong 'gang tấc' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị huyết áp cao nên ăn nhiều thực phẩm từ ngũ cốc vì chúng chứa nhiều chất xơ, kali và magiê. Thay thế gạo trắng và mì tinh chế bằng các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và mì nguyên cám.

Ăn nhiều thực phẩm giàu kali

Điều trị tăng huyết áp dễ dàng hơn với những thực phẩm hỗ trợ ổn định huyết áp trong 'gang tấc' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bị huyết áp cao, hãy đảm bảo rằng bạn ăn đủ trái cây và rau quả vì chúng rất giàu kali. Đối với rau, bạn có thể chọn đậu Hà Lan, rau xanh, cà chua, rau bina và khoai tây. Các loại trái cây như chuối, cam và trái cây khô như nho khô, mơ, mận khô và chà là cũng chứa nhiều kali. Hãy nhớ lấy kali từ thực phẩm, không phải thực phẩm bổ sung để tránh bất kỳ nguy cơ quá liều nào nhé.

Theo Healthxchange

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