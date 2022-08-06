Co giật mắt: Nguyên nhân và thời điểm bạn cần đi khám bác sĩ

Sức khỏe 06/08/2022 09:00

Co giật mí mắt là hiện tượng không ít người gặp phải. Có lẽ nhiều người luôn lo lắng về tình trạng nguy hiểm nào đó mình sẽ đối diện. Tuy nhiên, mí mắt co giật hầu như luôn luôn vô hại và thường sẽ tự khỏi hoặc có thể điều trị bằng các biện pháp đơn giản.

Co giật mắt: Nguyên nhân và thời điểm bạn cần đi khám bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Co giật mí mắt: Nguyên nhân phổ biến

Tiến sĩ Loo Jing Liang, Trưởng phòng và Tư vấn cấp cao từ Khoa Mắt thần kinh tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore, giải thích: "Mí mắt co giật do sự bùng phát ngắt quãng của hoạt động dẫn truyền trong các dây thần kinh bên trong cơ mi mắt."

1. Hội chứng Myokymia (Co giật mí mắt mãn tính không tự nguyện)

Loại giật mắt phổ biến nhất mà chúng ta thấy là hội chứng myokymia. Hầu hết những người bình thường sẽ trải qua điều này ít nhất một lần trong đời.

Co giật mắt: Nguyên nhân và thời điểm bạn cần đi khám bác sĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là cảm giác mí mắt "nhảy". Một số mô tả nó là "cảm giác nhịp tim" bên dưới mắt. Nó chỉ ảnh hưởng đến mí mắt dưới hoặc trên ở một bên. Nó không liên tục và có thể kéo dài vài ngày đến vài tuần. Nó thường bị ảnh hưởng bởi mệt mỏi, căng thẳng mắt, căng thẳng công việc, quá nhiều caffeine hoặc các yếu tố gây kích ứng tại chỗ như khô mắt hoặc mí mắt nhờn (viêm bờ mi và viêm bờ mi). Bệnh này hầu như luôn lành tính và thường tự khỏi hoặc xử lý bằng các biện pháp thận trọng.

2. Co thắt bán cầu

Trong chứng co thắt cơ mặt, người bệnh bị co thắt không tự chủ, ngắt quãng của các cơ của một nửa khuôn mặt (mí mắt nhắm lại như thể đang nháy mắt và nửa miệng bị kéo lên trên). 

3. Co thắt não thiết yếu lành tính (BEB)

Co giật mắt: Nguyên nhân và thời điểm bạn cần đi khám bác sĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong bệnh co thắt não thiết yếu lành tính (BEB), bệnh nhân bị co thắt không chủ ý từng đợt và khép cả hai mí mắt. Ban đầu, tần suất nhấp nháy tăng lên khi phản ứng với ánh sáng chói, gió hoặc căng thẳng. Điều này tiến triển thành co thắt hoặc nhắm mắt không tự nguyện của cả hai mí mắt. Nếu nghiêm trọng, nó có thể cản trở tầm nhìn của bệnh nhân và cản trở thực hiện các hoạt động hàng ngày của họ như băng qua đường.

Đôi khi BEB có thể tiến triển liên quan đến các cơ khác của mặt dưới và cổ trong một tình trạng được gọi là Hội chứng Meige. Trong tình trạng này, bệnh nhân có thể mím môi, nhai hoặc cử động lưỡi không tự chủ, v.v. Bệnh này sẽ hiếm khi tự khỏi.

Co giật mắt: Đi khám bác sĩ khi nào?

Co giật mắt: Nguyên nhân và thời điểm bạn cần đi khám bác sĩ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu co giật liên quan đến một nửa khuôn mặt hoặc cả hai mắt đồng thời và dai dẳng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì nó có thể nhiều hơn tình trạng hội chứng myokymia mí mắt thông thường.

Đối với co thắt cơ mặt, nên chụp cộng hưởng từ (MRI) (kỹ thuật chẩn đoán y khoa tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio) để loại trừ tổn thương chèn ép lên dây thần kinh mặt cùng bên.

Đối với co thắt cơ mặt, phẫu thuật thần kinh để di chuyển mạch máu "vi phạm" ra khỏi dây thần kinh mặt là cách duy nhất để điều trị tận gốc vấn đề. Đối với cả co thắt cơ mặt và BEB, độc tố botulinum có thể được tiêm vào mí mắt và cơ mặt để giảm co thắt. Tuy nhiên, cần phải tiêm lặp đi lặp lại vì tác dụng của thuốc tiêm sẽ mất dần, thường là sau 4-6 tháng.

Mẹo để hết co giật mắt

Để ngăn ngừa hội chứng myokymia mí mắt phổ biến, các biện pháp đơn giản bao gồm:

  • Ngủ đủ giấc và giúp mắt không bị mỏi

  • Giảm đồ uống có chứa caffein

  • Sử dụng thuốc nhỏ mắt 

  • Thực hiện vệ sinh mí mắt để loại bỏ dầu thừa trên mí mắt 

Co giật mắt: Nguyên nhân và thời điểm bạn cần đi khám bác sĩ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi thực hiện vệ sinh mí mắt, bạn có thể sử dụng các loại thuốc rửa mí mắt không kê đơn hoặc sử dụng dầu gội trẻ em pha loãng với nước ấm và miếng bông gòn/ miếng bông tẩy trang lau nhẹ viền mí mắt gần gốc mi theo chiều ngang, hai lần một ngày.

Theo Healthxchange

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