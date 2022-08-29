Có rất nhiều thức ăn thừa chúng ta để lại nhằm tận dụng vào sáng hôm sau, bên cạnh đó, một trong số chúng ta có thói quen nấu sẵn để tiết kiệm thời gian vào bếp. Với một số nhóm thực phẩm, tốt nhất bạn không nên như vậy tránh gây hại.

Hiện nay có khoảng hơn 100 loại ung thư ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Trong đó, các loại ung thư phổ biến nhất được nhắc đến tên là: ung thư gan chiếm tỉ lệ cao nhất (14,5%), tiếp đến là ung thư phổi (14,4%), ung thư vú (11,8%), ung thư dạ dày (9,8%) và ung thư đại trực tràng (9%).

Có nhiều căn bệnh nguy hiểm hàng đầu được nhắc đến chính là ung thư. Theo Wikipedia, ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc tăng sinh tế bào một cách mất kiểm soát và những tế bào đó có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến những bộ phận khác trong cơ thể. Các tế bào bất thường khi hình thành này được gọi là tế bào ung thư.

Các loại ung thư nguy hiểm. Ảnh: Internet

Trong đó, các loại ung thư dạ dày và trực tràng nguy hiểm không thua kém bất cứ ung thư nào. Việc sử dụng thức ăn hay một số chế độ sinh hoạt chính là nguồn cơn của các căn bệnh này.

Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi từng chia sẻ trên VnExpress cho biết, nếu phát hiện muộn khi các tế bào ung thư dạ dày đã di căn vào các cơ quan khác trong cơ thể thì cơ hội sống của người bệnh rất thấp.

Do đó, những người có yếu tố nguy cơ nên chủ động đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, hỏi bệnh sử và đánh giá các yếu tố nguy cơ, từ đó có thể giúp chủ động tầm soát ung thư dạ dày. Việc phát hiện bệnh sớm và điều trị ngay từ giai đoạn đầu giúp tăng hiệu quả điều trị và hạn chế tái phát bệnh.

Các món ăn quen thuộc không nên để qua đêm

Trứng

Theo lời cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng, trứng gà luộc hay trứng gà chiên đều có thời gian sử dụng ngắn. Khi đã chế biến xong thì nên ăn hết. Nếu trứng còn thừa bạn cũng không nên tiếc của mà để lại dùng bởi khi trứng để qua đêm sẽ dễ nhiễm khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa của bạn.

Các loại nấm, mộc nhĩ

Nấm, mộc nhỉ vốn là món ăn bổ dưỡng cung cấp nhiều vitamin, và nó được xác nhận nếu để qua đếm có thể trở thành ‘thuốc độc’ gây hại cho sức khỏe. Thông thường, những loại nấm, mộc nhĩ được nuôi cấy trong môi trường ẩm thấp. Sau khi thu hoạch và chế biến bạn cần hết sức thận trọng. Khi để mộc nhĩ qua đêm, lượng dinh dưỡng sẽ bị hao hụt, vi khuẩn có cơ hội sinh sôi và khi ăn thường gây ra cảm giác khó chịu cho dạ dày.

Nấm, mộc nhĩ không nên để qua đêm. Ảnh: Internet

Nấm nấu chín chứa nitrat tốt cho các tế bào máu đỏ, nhưng sau một đêm, nitrat sẽ thay đổi thành nitrit không tốt cho cơ thể của bạn. Nếu nấm đã chế biến để trong thời gian quá dài có thể dẫn đến nguồn dinh dưỡng bị hao hụt, nitrat sinh ra độc tố, gây khó chịu cho dạ dày. Tốt hơn hết không nên sử dụng các loại nấm đã qua chế biến nhưng để qua đêm.

Các loại rau lá xanh

Rau xanh chính là một món ăn cảnh báo, theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng nitrat trong rau lá xanh đã qua chế biến khi để qua đêm rất có thể chuyển hóa thành nitrit – một tác nhân gây bệnh ung thư cực kì nguy hiểm. Vì vậy, đây chính xác là một loại thực phẩm không nên để qua đêm.

Đặc biệt các loại rau họ cải và các loại rau như: mồng tơi, rau đay.

Măng

Canh măng để qua đêm hay đi đun lại cũng được xem là món ‘độc’ khủng khiếp. Dưới tác động của nhiệt, các vi chất có trong thực phẩm nói chung, măng nói riêng đều đã bị hao hụt. Khi để qua đêm, chúng gần như biến mất hoàn toàn.

“Nếu để qua đêm, lượng chất dinh dưỡng sẽ bị hư hao rất nhiều. Bên cạnh đó, trong măng có chất chua nên rất dễ bị ôi thiu, chua, hỏng… gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe, kể cả được đun lại”, bác sĩ Tường Vi chia sẻ trên Zing News cho hay.

Canh măng dễ gây ngộ độc. Ảnh: Internet

Thịt gà

Thịt gà để qua đêm khiến thành rắc rối về tiêu hóa. Do đó, bạn không nên để thịt gà đã nấu qua đêm.

Nộm, gỏi

Các món ăn như nộm gỏi đa số đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín, vì thế sẽ chứa lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu bạn không ăn hết thì nên đổ đi đừng vì tiếc của mà để vào tủ lạnh rồi hôm sau dùng lại.

Việc bạn để những loại thức ăn này qua đêm tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn. Nếu như bạn sử dụng sẽ dễ bị ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy… không tốt cho sức khỏe.