Ra mắt trung tâm nội soi giúp người bệnh tầm soát, chẩn đoán, điều trị tiêu hóa giai đoạn sớm

Sức khỏe 25/08/2022 18:41

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội thảo “Tầm soát và điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa bằng nội soi” do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức sáng 25/8.

Từ nhiều năm qua, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD. ThS.BS. Nguyễn Hữu Trâm Em – Giám đốc BV Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ mỗi năm trung tâm nội soi phục vụ trung bình 33.000 ca, từ đó phát hiện và điều trị thành công hàng trăm ca ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD. 

Ra mắt trung tâm nội soi giúp người bệnh tầm soát, chẩn đoán, điều trị tiêu hóa giai đoạn sớm - Ảnh 1
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD.

BS.CKI Cao Hùng Phong, Trưởng đơn vị nội soi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, với hệ thống nội soi thế hệ mới nhất của Olympus có chức năng nhuộm màu quang học và phóng đại tổn thương, giúp nhận biết và phân biệt các mô tổn thương và mô thường, cho phép chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm, ngay cả giai đoạn tiền ung thư.

Khi phát hiện tổn thương ung thư ở giai đoạn sớm tức là u còn giới hạn ở lớp niêm mạc, bác sĩ sẽ điều trị cắt bỏ tổn thương bằng kỹ thuật ESD (Endoscopic Submucosal Dissection – kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc).

Kỹ thuật ESD cho phép cắt bỏ trọn tổn thương mà không cần phẫu thuật, giúp hạn chế tối đa những rủi ro biến chứng sau phẫu thuật. Các tổn thương sau khi được lấy ra khỏi cơ thể bằng kĩ thuật ESD sẽ được chuyển đi xét nghiệm giải phẫu bệnh nhằm xác định tính chất và giai đoạn của ung thư. Trong trường hợp xác định là ung thư sớm, các tổn thương này đã được loại bỏ hoàn toàn mà không cần phải thực hiện thêm các điều trị khác. Trường hợp ở các giai đoạn trễ hơn, người bệnh sẽ được tư vấn theo phác đồ điều trị ung thư.

Hiện nay, ung thư tiêu hóa được xếp vào nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, những biểu hiện ở giai đoạn sớm thường âm thầm, triệu chứng giống với các bệnh tiêu hóa khác và người bệnh thường bỏ qua, phần lớn khi đến bệnh viện đã đến ung thư giai đoạn trễ. Chính vì lẽ đó, việc thực hiện tầm soát chủ động giúp phát hiện các dấu hiệu từ giai đoạn sớm có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị ung thư, giúp tiết kiệm về chi phí và tăng hiệu quả điều trị dứt điểm, phòng ngừa bệnh diễn tiến nặng và ngăn ngừa các nguy cơ tái phát.

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Từ khóa:   Nội soi tiêu hóa tầm soát ung thư sức khỏe

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