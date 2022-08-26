Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp mù lòa do bệnh tăng nhãn áp đều có thể phòng ngừa được nếu bệnh được phát hiện sớm hoặc kiểm soát tốt.

Bệnh tăng nhãn áp là một rối loạn của dây thần kinh thị giác và thường phát triển do áp lực cao trong mắt. Thường được gọi là "Kẻ gây hại thầm lặng", bệnh tăng nhãn áp hầu như không được chú ý trong giai đoạn đầu vì bệnh nhân thường không có bất kỳ triệu chứng nào. Chỉ đến giai đoạn nặng, khi thị lực bị giảm sút nghiêm trọng, người bệnh mới nhận thấy ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mình.

Dưới đây là hướng dẫn tự hỗ trợ để giúp bạn phát hiện tình trạng bệnh ở giai đoạn đầu, điều này rất quan trọng trong việc ngăn ngừa mất thị lực hoặc làm chậm sự tiến triển của nó.

"Bệnh tăng nhãn áp được phát hiện thông qua việc đo nhãn áp và đánh giá kỹ lưỡng dây thần kinh thị giác ở phía sau mắt. Tình trạng này không thể chữa khỏi, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó có thể được kiểm soát thành công bằng sự kết hợp của thuốc nhỏ mắt, laser hoặc phẫu thuật", Tiến sĩ Reuben Foo, Chuyên gia tư vấn từ Khoa Đục thủy tinh thể & Nhãn khoa Toàn diện tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) cho biết.

1. Đi khám mắt thường xuyên

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Mắt của chúng ta trở nên dễ bị tổn thương và bệnh tật hơn khi chúng ta già đi. Vì vậy, điều quan trọng là phải cảnh giác với những thay đổi của thị lực và phát hiện sớm các vấn đề về mắt.

Kiểm tra mắt toàn diện thường xuyên là rất quan trọng để chẩn đoán và điều trị kịp thời các bệnh về mắt như bệnh tăng nhãn áp. Nếu bạn:

Có tiền sử gia đình bị bệnh tăng nhãn áp :

Bạn nên đi khám mắt toàn diện mỗi năm hoặc hai lần sau khi 35 tuổi.

Không có tiền sử gia đình mắc bệnh tăng nhãn áp :

Nếu bạn dưới 40 tuổi, bạn nên đi khám mắt toàn diện từ ba đến bốn năm một lần.



Nếu bạn từ 40 tuổi trở lên, bạn nên đi khám mắt toàn diện từ một năm rưỡi đến hai năm một lần.

"Những người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc huyết áp cao hay đang sử dụng corticosteroid lâu dài cũng có nguy cơ mắc một số loại bệnh tăng nhãn áp", Tiến sĩ Foo khuyên.

2. Ăn uống lành mạnh

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Đảm bảo bạn bao gồm các loại rau lá xanh và trái cây có màu, quả mọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn vì chúng chứa các vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ cơ thể và đôi mắt của bạn. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy rằng các loại thực phẩm tốt cho mắt như cà rốt, cá và trái cây họ cam quýt tốt hơn vitamin trong việc ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp.

3. Tập thể dục thường xuyên nhưng an toàn

Tập thể dục thường xuyên, vừa phải có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn và có thể giúp ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp bằng cách giảm nhãn áp. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn lo lắng về việc bắt đầu một chương trình tập thể dục.

4. Đeo kính bảo vệ mắt

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Chấn thương mắt nghiêm trọng có thể làm tăng nhãn áp và dẫn đến bệnh tăng nhãn áp do chấn thương hoặc bệnh tăng nhãn áp thứ phát. Hãy đề phòng bằng cách đeo kính bảo vệ mắt, đặc biệt là khi tham gia các môn thể thao hoặc nghề nghiệp có nguy cơ nguy hiểm cao.

Làm gì để kiểm soát bệnh tăng nhãn áp tốt hơn

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Thuốc nhỏ mắt tăng nhãn áp làm giảm nhãn áp và ngăn ngừa tổn thương dây thần kinh thị giác của bạn. Nó sẽ không chữa khỏi tình trạng hoặc đảo ngược tình trạng mất thị lực, nhưng nó có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiến triển. Vì vậy, hãy đảm bảo duy trì lịch uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ định của bác sĩ nhãn khoa. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với thuốc và liều lượng của mình, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn.

2. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh

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Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn duy trì sức khỏe, nhưng nó sẽ không ngăn bệnh tăng nhãn áp trở nên tồi tệ hơn. Các vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của mắt bao gồm kẽm, đồng, selen và các vitamin chống oxy hóa như vitamin C, E và A. Bạn cũng có thể muốn hạn chế lượng caffein vì lượng lớn caffein có thể làm tăng nhãn áp.

3. Tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh

Tập thể dục vài lần mỗi tuần có thể có lợi nhưng hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ về thói quen tập thể dục của bạn. Bạn có thể muốn tránh các bài tập liên quan đến căng thẳng và nâng tạ nặng hoặc những bài tập đặt đầu bạn ở vị trí thấp hơn tim trong thời gian dài, vì điều này có thể làm tăng nhãn áp, làm trầm trọng thêm bệnh tăng nhãn áp.

4. Làm việc chặt chẽ với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn

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Giữ liên lạc với nhóm chăm sóc bệnh tăng nhãn áp của bạn để kiểm tra sức khỏe thường xuyên và cập nhật cho họ về tình trạng bệnh của bạn. Họ ở vị trí tốt nhất để giúp quản lý kế hoạch điều trị của bạn khi cần thiết hoặc liên quan đến các nhóm chăm sóc mắt khác để phục hồi chức năng.

5. Làm cho ngôi nhà của bạn an toàn hơn đối với thị lực kém

Tùy thuộc vào mức độ mất thị lực của bạn do bệnh tăng nhãn áp, có thể hữu ích để làm cho ngôi nhà của bạn an toàn hơn bằng cách:

Lắp đặt thêm đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát trong các khu vực tối.

Loại bỏ các mối nguy hiểm trong nhà như thảm và đồ đạc hạn chế chuyển động.

Sử dụng rèm và ri đô để kiểm soát độ chói.

Theo Healthxchange