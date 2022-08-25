"Giải mã" lợi ích không ngờ của loại quả được mệnh danh là "Vua của các loại trái cây" đối với sức khỏe

Sức khỏe 25/08/2022 14:51

Sầu riêng là loại trái cây vô cùng thơm ngon và nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng ít ai biết được lợi ích của nó mang lại cho sức khỏe là gì.

Cải thiện chứng thiếu máu

Khi bạn thường xuyên ăn sầu riêng sẽ được bổ sung một hàm lượng axit folic cao, là một thành phần thiết yếu trong việc sản xuất tế bào hồng cầu. Đồng thời, sầu riêng là một nguồn cung cấp sắt và đồng, hai thành phần thiết yếu khác của tế bào hồng cầu, giúp hỗ trợ các triệu chứng thiếu máu.

'Giải mã' lợi ích không ngờ của loại quả được mệnh danh là 'Vua của các loại trái cây' đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa 

Sầu riêng là một nguồn chất xơ tốt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa. Các tế bào ruột kết sử dụng chất xơ làm nhiên liệu giúp chúng khỏe mạnh. Chất xơ cũng duy trì đường tiêu hóa của bạn bằng cách thêm số lượng lớn vào phân và giữ cho nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy sầu riêng tốt cho tim. Nhờ có nhiều chất xơ - giúp giảm lượng cholesterol xấu và ngăn ngừa mảng bám tích tụ.

Nghiên cứu đã chỉ ra một số chất dinh dưỡng và dưỡng chất thực vật trong sầu riêng, đặc biệt là chất chống ô xy hóa vitamin E và beta-carotene, có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

'Giải mã' lợi ích không ngờ của loại quả được mệnh danh là 'Vua của các loại trái cây' đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, nghiên cứu cho thấy beta-carotene, một chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, có hiệu quả chống viêm do căng thẳng ô xy hóa, do đó làm giảm khả năng phát triển bệnh tim mạch.

Ngoài ra, sầu riêng cũng chứa nhiều chất xơ và kali, cả hai đều mang lại sức khỏe tim mạch tối ưu.

Ổn định huyết áp

Trong số các hợp chất hoạt tính sinh học trong quả sầu riêng có các hợp chất chứa lưu huỳnh như ethanethiol và các dẫn xuất disulphide. Trái sầu riêng giúp duy trì mức huyết áp do sự hiện diện của các hợp chất này. Một nghiên cứu cho thấy những người khỏe mạnh ăn trái sầu riêng có huyết áp ổn định.

Chống lão hóa

'Giải mã' lợi ích không ngờ của loại quả được mệnh danh là 'Vua của các loại trái cây' đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong y học cổ truyền, sầu riêng được ca ngợi như một công cụ chống lão hóa và đó là lý do nó là “vua của các loại trái cây”.

Nhờ vào nguồn dồi dào vitamin và các chất hữu cơ có tác dụng làm giảm các gốc tự do. Từ đó làm giảm nguy cơ lão hóa sớm và trì hoãn sự xuất hiện của các triệu chứng như nếp nhăn, đốm đồi mồi, thoái hóa điểm vàng, rụng tóc, rụng răng, viêm khớp và bệnh tim. Ăn đủ sầu riêng, bạn sẽ trẻ hơn so với tuổi!

Tuy nhiên, sầu riêng chứa lượng lớn chất béo và đường, chỉ nên ăn vừa phải, không nên ăn nhiều.

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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng lợi ích của sầu riêng

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