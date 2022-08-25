6 lý do nên chữa bệnh tại phòng khám Y học cổ truyền Đại Phúc

Sức khỏe 25/08/2022 13:57

Phòng khám Y học cổ truyền Đại Phúc được đánh giá cao dựa trên những yếu tố như cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn, nguồn gốc bài thuốc,...

Hiện nay, phần lớn bệnh nhân bắt đầu quan tâm và lựa chọn Đông y làm phương pháp chữa trị nhiều căn bệnh nghiêm trọng. Bởi một số ưu điểm nổi bật khắc phục hạn chế của Tây y như ít gây tác dụng phụ, trị bệnh tận gốc, hạn chế tái phát,... Cùng với xu hướng này, hàng loạt phòng khám Đông y mọc lên như nấm sau mưa, khiến người bệnh băn khoăn trong việc lựa chọn một địa chỉ uy tín.

Làm sao để tránh rủi ro “tiền mất mà bệnh không khỏi”? Phòng khám Y học cổ truyền Đại Phúc chính là lựa chọn hoàn hảo mà nhiều bệnh nhân ở khu vực phía Nam tin tưởng. Được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động, phòng khám Đông y Đại Phúc chuyên chữa trị những bệnh lý liên quan đến xương khớp, tiêu hóa, thần kinh, da liễu,... Trong đó phải kể đến những 2 thành tựu vô cùng nổi bật bao gồm:

  • Nghiên cứu thành công phương pháp điều trị hoại tử chỏm xương đùi hiệu quả không cần phẫu thuật thay khớp.
  • Chữa hết bệnh sùi mào gà nhanh chóng mà không cần đốt điện, hạn chế tái phát.

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Phòng khám Đông y Đại Phúc – Địa chỉ chữa bệnh bằng Đông y uy tín tại TPCHM, chuyên trị các bệnh lý: xương khớp, da liễu, thần kinh,…

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

Phòng khám đã đầu tư và trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại. Điều này tạo sự tiện nghi và thoải mái cho người bệnh. Đồng thời, phục vụ tốt nhất quá trình khám chữa bệnh tại phòng khám.

Ngoài ra, vì mỗi ngày nơi tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhân nên công tác khử trùng luôn diễn ra thường xuyên. Nhờ vậy bệnh nhân hoàn toàn an tâm khi đến thăm khám mà không phải lo ngại vấn đề lây nhiễm vi khuẩn.

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Phòng khám Đông y Đại Phúc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại nhằm phục vụ bệnh nhân tốt nhất

Phương pháp điều trị độc quyền

Kế thừa tinh hoa từ nền y học dân tộc, Đông y Đại Phúc tập trung vào việc trị bệnh từ tận gốc. Theo đó, các bác sĩ sẽ tiến hành chẩn đoán dựa trên thông tin bệnh nhân cung cấp. Từ đó, xác định nguyên nhân gây bệnh và đưa ra liệu trình phù hợp với cơ địa cùng tình trạng bệnh lý.

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Phương pháp chữa bệnh tại Đông y Đại Phúc tập trung vào tìm ra và giải quyết căn nguyên gây bệnh

Hơn thế nữa, phương pháp chữa bệnh tại đây còn quan tâm đến quá trình phục hồi và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Vì vậy, bệnh nhân không cần lo ngại về khả năng tái phát bệnh hay tác dụng phụ của thuốc.  

Ngoài ra, trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ kết hợp thêm các phương pháp bổ trợ (châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt,...). Cách chữa này mang đến tác dụng kép, đả thông kinh lạc, nâng cao công dụng của bài thuốc uống. Vì vậy, thời gian điều trị sẽ được rút ngắn. Người bệnh có thể nhận thấy những chuyển biến tích cực qua 1 - 2 liệu trình.

Bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

Với hơn 20 năm hoạt động, phòng khám Đông y Đại Phúc đã giúp hàng ngàn người thoát khỏi vô số căn bệnh nguy hiểm. Để làm được như vậy, công lao lớn nhất thuộc về đội ngũ bác sĩ tại phòng khám. Trong đó, về chuyên môn kỹ thuật do Bác sĩ Trần Lệ Ngân – tốt nghiệp Bác Sĩ chuyên ngành y học cổ truyền (Đại Học Y Dược TPHCM), nguyên trưởng khoa ngoại, Phó khoa khám bệnh Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TPHCM. Bên cạnh đó, còn có Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Lộc – một trong những bác sĩ giỏi hàng đầu tại TPHCM, cùng nhiều bác sĩ khác.

 

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Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lộc (nam) đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chữa bệnh bằng Đông y

Sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng

Các loại dược liệu tại phòng khám đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Do đó, ưu điểm của chúng là lành tính, an toàn và hạn chế gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Không những vậy, quy trình nhập, chế biến và bảo quản thuốc diễn ra hết sức nghiêm ngặt dưới sự thực hiện của các chuyên gia tại phòng khám. Vì thế, bệnh nhân hoàn toàn yên tâm và tin tưởng trong suốt quá trình điều trị.

Chi phí thăm khám và điều trị công khai

Toàn bộ chi phí khám, điều trị và thuốc đều được công khai minh bạch và niêm yết theo quy định. Đồng thời, các khoản thu cũng sẽ được lưu lại và hiển thị trên hệ thống máy tính, giúp bệnh nhân và người nhà có thể nắm rõ.

Dịch vụ hỗ trợ 24/7

Phòng khám Đông y Đại Phúc hoạt động từ 8 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, nhằm giải đáp thắc mắc từ khách hàng mọi thời điểm, đơn vị còn phát triển dịch vụ tư vấn 24/7. Bệnh nhân có thể chat với các chuyên gia sức khỏe để được giải đáp thắc mắc về bệnh lý thông qua một số nền tảng như Facebook, Zalo và website. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng có thể đặt lịch hẹn đến khám trực tiếp theo khung giờ mong muốn, tránh tình trạng chờ đợi quá lâu.

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Đội ngũ y bác sĩ tại Đông y Đại Phúc luôn tận tâm và hết mình vì sức khỏe bệnh nhân

Trong thời gian sắp tới, phòng khám sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ. Song song với đó là cải thiện và nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất. Đại diện phòng khám Y học cổ truyền Đại Phúc chia sẻ : “Mục đích lớn nhất của chúng tôi chính là giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe, vượt qua nỗi đau bệnh tật. Do đó, phòng khám luôn đề cao tinh thần trách nhiệm cùng thái độ tận tâm, nhanh chóng với hy vọng mang đến cho người bệnh chất lượng dịch vụ chất lượng hàng đầu”.

Thông tin liên hệ Phòng khám Y học cổ truyền Đại Phúc

Địa chỉ: 547 Đ. Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

Thời gian làm việc: 8h – 20h Tất cả các ngày

Hotline: 028 38 495 888 – 0911.170.202

Website: https://dongydaiphuc.vn/

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