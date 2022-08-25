Lưu ngay các hoạt động thể chất và lựa chọn thực phẩm này để giảm nhanh chứng sa sút trí tuệ

Một nghiên cứu đã điều tra xem các hoạt động thể chất và tinh thần như làm việc nhà, tập thể dục và đi thăm gia đình, bạn bè có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ như thế nào. Nghiên cứu khác xem xét tác động của việc ăn thực phẩm chưa qua chế biến đối với nguy cơ sa sút trí tuệ trong tương lai.

Nhóm người tương tự cũng được hỏi về trình độ học vấn của họ và liệu họ có đi học các lớp giáo dục dành cho người lớn hay không, mức độ thường xuyên đến thăm bạn bè và gia đình, tần suất họ tham gia vào các câu lạc bộ xã hội hoặc nhóm tôn giáo. Sau đó, họ được hỏi về mức độ sử dụng điện tử, chẳng hạn như chơi trò chơi máy tính, xem TV và sử dụng điện thoại thông minh.

Hơn 500.000 người tham gia vào Ngân hàng sinh học Biobank của Vương quốc Anh, nơi lưu trữ thông tin di truyền và sức khỏe chuyên sâu, đã được hỏi về tần suất họ leo cầu thang, đi bộ hoặc đi xe đạp, làm việc nhà hoặc tới cơ quan hay tham gia các môn thể thao.

Những người tham gia được theo dõi trong khoảng 11 năm để xem liệu họ có phát triển chứng sa sút trí tuệ hay không.

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Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia nhiều vào các mô hình hoạt động như tập thể dục thường xuyên có nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 35% so với những người ít tham gia vào các hoạt động này.

Thường xuyên làm công việc gia đình giảm nguy cơ 21% trong khi thăm gia đình và bạn bè hàng ngày làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ 15% so với những người ít tham gia hơn. Nghiên cứu cho thấy việc ghé thăm các quán rượu dường như lại làm tăng rủi ro mắc bệnh.

Tiến sĩ Kellyann Niotis, nhà thần kinh học tại Phòng khám phòng chống bệnh Alzheimer tại Weill Cornell Medicine và NewYork-Presbyterian, cho biết: "Hoạt động xã hội là một hình thức kích thích nhận thức và giúp xây dựng dự trữ nhận thức, một phần có thể giải thích cách nó bảo vệ chống lại chứng sa sút trí tuệ."

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Những người tham gia vào các hoạt động xã hội thường xuyên cũng có nhiều protein bảo vệ trí nhớ hơn và có nhiều khả năng cảm thấy ý nghĩa hơn trong cuộc sống, tất cả đều quan trọng đối với sức khỏe não bộ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mọi người trong nghiên cứu đều được hưởng lợi từ tác dụng bảo vệ của các hoạt động thể chất và tinh thần, cho dù họ có tiền sử gia đình bị sa sút trí tuệ hay không.

Một hạn chế chính của nghiên cứu là mọi người được yêu cầu ghi nhớ, không theo dõi một cách khách quan các hoạt động của họ và họ chỉ được hỏi một lần khi bắt đầu nghiên cứu về các hành vi của họ.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Huan Song, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Tứ Xuyên ở Thành Đô, Trung Quốc, cho biết: "Cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận những phát hiện của chúng tôi."

Thực phẩm chế biến làm tổn thương sức khỏe trí tuệ

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Một nghiên cứu mới về dữ liệu từ Biobank của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng việc thay thế thực phẩm qua chế biến như bánh quy, kem và khoai tây chiên bằng thực phẩm nguyên hạt, chưa chế biến có thể giúp chống lại chứng sa sút trí tuệ.

Các kết quả cho thấy không chỉ thực phẩm chế biến mới có hại cho sức khỏe não bộ, mà việc loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể cải thiện kết quả nhận thức và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

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Thực phẩm siêu chế biến thường có nhiều chất béo bổ sung, muối và đường, đồng thời ít protein và chất xơ.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thay thế 20% trọng lượng thực phẩm đã qua chế biến trong chế độ ăn bằng một tỷ lệ tương đương với thực phẩm chưa qua chế biến / chế biến tối thiểu có liên quan đến việc giảm 34% nguy cơ sa sút trí tuệ và giảm 39% nguy cơ sa sút trí tuệ mạch máu.

Thực phẩm chế biến tối thiểu và thực phẩm chưa qua chế biến được định nghĩa là thực phẩm toàn phần, trong đó các vitamin và chất dinh dưỡng vẫn còn nguyên vẹn. Rau sống và đông lạnh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây, quả hạch, thịt, hải sản, thảo mộc, gia vị, tỏi, trứng và sữa đều có thể phù hợp với danh mục này.

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Thật đáng khích lệ khi biết rằng những thay đổi nhỏ và có thể kiểm soát được trong chế độ ăn uống có thể tạo ra sự khác biệt trong nguy cơ sa sút trí tuệ.

Thực phẩm siêu chế biến trải qua nhiều quá trình trong quá trình sản xuất và có thể chứa nhiều thành phần bổ sung để cải thiện mùi vị và kéo dài thời hạn sử dụng. Ví dụ như nước ngọt, xúc xích, khoai tây chiên, ngũ cốc ăn sáng có đường, súp đóng gói, gà viên, kẹo, kem.

Theo CNN