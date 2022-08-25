Cảnh báo từ chuyên gia sức khỏe: Ngủ trưa thường xuyên có liên quan đến huyết áp cao và đột quỵ

Những người tham gia nghiên cứu thường ngủ trưa trong ngày có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 12% theo thời gian và có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 24% so với những người không bao giờ ngủ trưa.

"Mặc dù bản thân việc ngủ trưa không có hại, nhưng nhiều người ngủ trưa có thể do ngủ không ngon vào ban đêm. Ngủ kém vào ban đêm có liên quan đến sức khỏe kém hơn và giấc ngủ ngắn không đủ để bù đắp điều đó", nhà tâm lý học lâm sàng Michael Grandner cho biết trong một tuyên bố.

Kết quả vẫn đúng ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu loại trừ những người có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, chẳng hạn như những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, huyết áp cao hiện có, cholesterol cao, rối loạn giấc ngủ và những người làm ca đêm.

Nếu một người dưới 60 tuổi, ngủ trưa hầu hết các ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp lên 20% so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi ngủ trưa, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension, một tạp chí của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ. AHA gần đây đã bổ sung thời lượng ngủ như một trong tám thước đo thiết yếu đối với sức khỏe tối ưu của tim và não.

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Tiến sĩ Phyllis Zee, giám đốc Trung tâm Y học về giấc ngủ và mạch máu tại Northwestern cho biết: "Kết quả chứng minh rằng ngủ trưa làm tăng tỷ lệ tăng huyết áp và đột quỵ, sau khi điều chỉnh hoặc xem xét nhiều biến số được cho là có liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ."

"Từ quan điểm lâm sàng, tôi nghĩ rằng nó làm nổi bật tầm quan trọng của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc thường xuyên hỏi bệnh nhân về giấc ngủ ngắn và buồn ngủ ban ngày quá mức và đánh giá các điều kiện góp phần khác để có thể sửa đổi nguy cơ mắc bệnh tim mạch."

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Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 360.000 người tham gia, những người đã cung cấp thông tin về thói quen ngủ trưa của họ cho Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh, một cơ sở dữ liệu y sinh lớn và tài nguyên nghiên cứu đã theo dõi cư dân Vương quốc Anh từ năm 2006 đến năm 2010.

Tiến sĩ Raj Dasgupta thuộc Đại học Nam California cho biết, ngủ trưa thường xuyên và kéo dài có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn.

Những người trong nghiên cứu ở Anh đã cung cấp các mẫu máu, nước tiểu và nước bọt một cách thường xuyên, đồng thời trả lời các câu hỏi về việc ngủ trưa 4 lần trong suốt 4 năm nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thu thập tần suất ngủ trưa chứ không phải thời lượng và dựa trên báo cáo của bản thân người tham gia về việc ngủ trưa, đây cũng là một hạn chế do khả năng nhớ lại không hoàn hảo.

"Họ không định nghĩa giấc ngủ ngắn là gì. Ví dụ, nếu bạn định ngủ một tiếng, hai tiếng, thì đó không hẳn là một giấc ngủ ngắn", Tiến sĩ Raj Dasgupta, phó giáo sư lâm sàng, chuyên gia về giấc ngủ cho biết.

Chuyên gia cũng nói thêm: "Một giấc ngủ ngắn từ 15 đến 20 phút vào khoảng giữa trưa đến 2 giờ chiều là cách tốt nhất để thực hiện nếu bạn thiếu ngủ. Nếu bạn bị chứng mất ngủ kinh niên, chúng tôi không khuyến khích ngủ trưa vì nó làm mất đi động lực để ngủ vào ban đêm."

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Hầu hết những người trong nghiên cứu thường xuyên ngủ trưa đều hút thuốc lá, uống rượu hàng ngày, ngủ ngáy, mất ngủ và cho biết họ là người thích ăn đêm.

Nhiều yếu tố trong số này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng giấc ngủ của một người, chuyên gia Dasgupta nói. Ông cũng cho biết: Ngủ kém gây ra sự mệt mỏi quá mức vào ban ngày và có thể dẫn đến việc ngủ trưa nhiều trong ngày.

Ông nói thêm: "Tôi tin rằng ngủ trưa là một dấu hiệu cảnh báo về chứng rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn ở một số người. Rối loạn giấc ngủ có liên quan đến sự gia tăng căng thẳng và hormone điều chỉnh cân nặng có thể dẫn đến béo phì, huyết áp cao, tiểu đường loại 2, tất cả các yếu tố nguy cơ của bệnh tim."

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Theo CNN