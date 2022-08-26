4 loại thực phẩm không nên dùng chung với mật ong rất nguy hiểm cho cơ thể

Mật ong vừa là thực phẩm vừa là dược phẩm, nó có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, khi kết hợp với một số thực phẩm, cơ thể bạn có thể bị nhiễm độc, dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nếu ăn cùng nhau, axit hữu cơ, enzyme trong mật ong gặp axit amin chứa lưu huỳnh trong hành tây sẽ sinh ra các phản ứng hóa học kích thích dạ dày

Mật ong và hành tây khi dùng riêng sẽ mang đến những lợi ích nhất định cho cơ thể. Nếu ăn cùng nhau, axit hữu cơ, enzyme trong mật ong gặp axit amin chứa lưu huỳnh trong hành tây sẽ sinh ra các phản ứng hóa học kích thích dạ dày. Dù không làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhưng nó có thể khiến bạn bị chướng bụng, nghiêm trọng hơn thì có thể dẫn tới tiêu chảy

Mật ong không nên dùng chung với nước đun sôi

Mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất phong phú. Nếu hòa lẫn với nước sôi, sẽ không thể duy trì được màu sắc, vùi vị tự nhiên, mà còn phá vỡ thành phần dinh dưỡng của mật ong. Nhiệt độ nước tốt nhất để hòa cùng mật ong là 35 độ C.

Mật ong không nên dùng chung với sữa đậu nành

Hai thành phần này gặp nhau sẽ tạo hiện tượng vón cục, đông cứng trong dạ dày gây khó thở, hụt hơi rồi hôn mê. Ảnh minh họa: Internet

Trong Đậu phụ (tàu hũ) hay sữa đậu nành thường có thạch cao và trong mật ong thì có đường. Hai thành phần này gặp nhau sẽ tạo hiện tượng vón cục, đông cứng trong dạ dày gây khó thở, hụt hơi rồi hôn mê. Đặc biệt, nếu mắc bệnh tim mạch, thời gian dẫn đến tử vong có thể nhanh hơn.

Mật ong không nên dùng chung với tỏi

Theo quan niệm dân gian, trẻ nhỏ bị ho thường dùng mật ong và tỏi để lấy nước uống. Nhưng đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Nó chỉ hoạt động nếu hệ tiêu hóa của bé tương đối ổn định. Tỏi giàu rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, nếu kết hợp với mật ong, điều này có thể gây ra tiêu chảy.