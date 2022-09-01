Central Pharmacy - Mô hình nhà thuốc online liệu có chiếm ưu thế?

Những năm gần đây, thời đại công nghệ số bùng nổ đem đến nhiều tiện ích mới trong cuộc sống. Một trong số đó là hình thức mua hàng online từ quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm và đến cả thuốc cũng có thể đặt mua trực tuyến. Mô hình nhà thuốc online phát triển rầm rộ với nhiều nhà cung ứng, nhất là sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đang có nhiều luồng ý kiến tranh luận: Mô hình nhà thuốc online phát triển liệu có “XOÁ SỔ” các nhà thuốc truyền thống?

Khi mua thuốc online người mua sẽ được công khai về giá cả rõ ràng, hơn thế nữa còn được các dược sĩ chuyên môn giải đáp mọi thắc mắc về đơn thuốc, công dụng, cách dùng, lưu ý khi sử dụng để việc dùng thuốc đạt hiệu quả nhất. Và khi xác nhận mua hàng, nhà thuốc sẽ có dịch vụ giao hàng nhanh chóng đến với người bệnh. Như vậy vừa đảm bảo cho bệnh nhân mua đúng thuốc mình cần, vừa không phải đi lại vất vả.

Không thể phủ nhận thời đại công nghệ 4.0 đang dần định hình lại thói quen mua sắm của người dân. Thay vì phải đến tận cửa hàng để xem thì giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính được kết nối internet, người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin, xem mẫu mã sản phẩm, hỏi đáp với người bán. Hình thức này rất tiện lợi nhất là đối với những người công việc bận rộn, có con nhỏ, đang ốm không thể đến trực tiếp. Hoặc như khi thời tiết thất thường thì việc mua hàng online thật tiện lợi và nhanh chóng. Đặc biệt là trong thời gian giãn cách, hạn chế đi lại trong dịch COVID-19 thì ta đã thấy việc mua hàng online, trong đó có cả thuốc đã phát huy ưu điểm triệt để. Nhà thuốc Central Pharmacy ra đời dựa trên những lợi ích như vậy.

Chất lượng thuốc cũng luôn được đảm bảo, Central Pharmacy cam kết thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời giá cả ưu đãi tới tay người dùng. Cạnh tranh về giá cả luôn rất khốc liệt vì đó là tiêu chí người tiêu dùng dễ so sánh nhất. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đảm bảo chất lượng của thuốc đi đôi với giá cả ưu đãi nhất bằng cách tối ưu bộ máy và hệ thống quản lý, đàm phán với các nhà cung ứng và các đơn vị vận chuyển để tiết kiệm chi phí đến mức tối đa.

Nhà thuốc truyền thống có đang bị bỏ lại phía sau?

CEO nhà thuốc Central Pharmacy

Không thể phủ nhận những tiện ích mà nhà thuốc online mang lại và điều đó khiến chúng ta đặt ra câu hỏi liệu các nhà thuốc truyền thống có đứng trước nguy cơ đóng cửa?

Cả nhà thuốc online và truyền thống đều có những ưu nhược điểm của mình. Thật sự nếu như biết chuyển mình theo dòng chảy của thời đại kết hợp hai mô hình thì sẽ tăng ưu điểm, đồng thời khắc phục được nhược điểm của nhau và càng mang đến nhiều lợi ích cho người bệnh. Đó cũng là mong muốn của nhà thuốc Central Pharmacy.

Với nhà thuốc truyền thống thì bệnh nhân có thể được thăm khám trực tiếp giúp cho việc tư vấn thuốc cũng như mua thuốc dễ dàng hơn. Bệnh nhân không phải chờ đợi thời gian vận chuyển thuốc cũng như gặp rủi ro mất, hỏng hàng khi vận chuyển.

Tuy nhiên để có thể xây dựng mô hình kết hợp nhà thuốc online và trực tuyến cần có chiến lược rõ ràng, tối ưu các chi phí từ khâu nhập hàng, thuê mặt bằng, chi phí cho nhà cung ứng, đào tạo đội ngũ dược sĩ. Trong giai đoạn đầu có nhiều khó khăn nhưng nhà thuốc Central Pharmacy đang từng bước vượt qua để phục vụ nhiều người dân hơn nữa.

Mua thuốc online phát triển cũng không có nghĩa là nhà thuốc truyền thống sẽ không còn tồn tại. Trong xu thế phát triển hiện nay thay đổi để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất.

Với tôn chỉ đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, nhà thuốc Central Pharmacy cam kết là địa chỉ mua thuốc uy tín, cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm nhất.