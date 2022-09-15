4 sai lầm khi uống nước chanh dẫn đến nguy cơ "phá huỷ" dạ dày của bạn

Sức khỏe 15/09/2022 07:32

Nước chanh mang đến nhiều công dụng và lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách nước chanh mới phát huy được hết những công dụng giúp ích cho cơ thể.

 

1. Pha nước chanh với nước quá nóng hoặc quá lạnh

4 sai lầm khi uống nước chanh dẫn đến nguy cơ 'phá huỷ' dạ dày của bạn - Ảnh 1

Pha chanh với nước nóng sẽ làm cho các enzym có lợi bị phá vỡ, làm mất hiệu quả của loại nước này. Trong khi uống nước chanh quá lạnh sẽ khiến cơ thể chúng ta bị sốc.

Ảnh minh họa: Internet

Pha chanh với nước nóng sẽ làm cho các enzym có lợi bị phá vỡ, làm mất hiệu quả của loại nước này. Trong khi uống nước chanh quá lạnh sẽ khiến cơ thể chúng ta bị sốc.

Bạn chỉ nên pha chanh với nước ấm vừa đủ. Như vậy mới có tác dụng giảm mỡ, không ảnh hưởng đến dạ dày.

2.Uống nhiều nước chanh

Nước chanh tốt cho sức khỏe nhưng bạn cũng không nên uống quá nhiều. Sử dụng quá nhiều loại nước này sẽ gây hại cho dạ dày, sinh ra chứng ợ nóng. Lâu dần có thể dẫn tới các bệnh về dạ dày. Khi uống bạn nên pha loãng nước chanh. Một quả chanh thái lát nguyên vỏ có thể pha với 3-4 cốc nước để uống trong ngày.

3. Thêm quá nhiều đường

4 sai lầm khi uống nước chanh dẫn đến nguy cơ 'phá huỷ' dạ dày của bạn - Ảnh 2

Thêm quá nhiều đường vào nước chanh cũng có thể khiến đường trong máu tăng vọt

Ảnh minh họa: Internet

Vì nước chanh có vị chua nên nhiều người thích thêm nhiều đường để tạo vị ngọt dễ uống. Tuy nhiên, thêm đường khiến nước chanh thêm calo. Vốn dĩ trong 100g nước chanh chỉ có 30kcal nhưng nếu bạn thêm 1 thìa đường thì nó sẽ thêm 60kcal.

Thêm quá nhiều đường vào nước chanh cũng có thể khiến đường trong máu tăng vọt, tuyến tụy phản ứng bằng cách giải phóng insulin giúp biến glucose trong máu thành năng lượng ngay lập tức và lưu trữ trong cơ bắp, tế bào mỡ và gan để sử dụng sau này.

Ngoài ra, tiêu thụ một lượng lớn đường không chỉ gây ra tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường tuýp 2 mà còn gây ra bệnh béo phì và bệnh tim.

Nếu nước chanh quá chua, bạn có thể thêm nước lọc thay vì thêm đường.

4. Sử dụng nước chanh để giải rượu

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên (Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai) một trong những sai lầm khi giải rượu là cho người say uống nước chanh mà không biết rằng lượng rượu kết hợp với nước chanh khiến họ dễ bị gây nôn thêm, tổn thương thêm dạ dày (do có axit), hoặc có thể làm dịch nôn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu (không được sơ, cấp cứu kịp thời).

Muốn giải rượu hãy cho người say uống nước có đường, mật ong, muối, nước canh, sữa… giúp họ bổ sung nước, dưỡng chất cho mau tỉnh.

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